Manisa’da 101 yıllık buluşma: Atatürk’ün şehir ziyareti törenle yad edildi

Tören detayları:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 101. yılı, kent merkezindeki tarihi tren garında düzenlenen törenlerle anıldı. Etkinliğe Manisa Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kurum temsilcileri, askeri erkân, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Atatürk’ü Manisa’ya getiren trenin temsili olarak karşılanmasıyla başladı. Ardından sahnelenen halk oyunları gösterisinin ardından kortej, yoğun ilgi eşliğinde tarihi gar alanından hareket ederek Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Meydanda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Başkan Dutlulu’nun konuşması:

Kortej ve törenin ardından kürsüye çıkan Besim Dutlulu, Atatürk’ün Manisa ziyareti ve bu ziyaretin kent açısından önemine vurgu yaptı. Dutlulu, Atatürk’ün 10 Ekim 1925 tarihli Manisa ziyaretine atıfta bulunarak, "Bundan tam 101 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Manisa’mızı ziyaret etti" sözleriyle başladığı konuşmasında, o günün zorluklarına rağmen Manisa halkının gösterdiği azmi ve umudu hatırlattı.

Dutlulu, Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerinin yaşatılmasının önemine değinerek, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" ifadesini anımsattı ve bu mirasa sahip çıkma sorumluluğunu vurguladı. Belediye çalışmalarının kentte adil hizmet, eğitim yatırımları ve kırsal-kent dengesi gözetilerek sürdürüldüğünü belirten Dutlulu, gençlerin, kadınların ve üretimin desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu aktardı.

Eğitimciler ve öğrenciler programda yer aldı:

Tören kapsamında İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi öğrencisi Beren Engel şiir okudu. Aynı okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Aday, Atatürk’ün Manisa ziyareti sırasında dönemin belediye başkanına yapılan karşılama konuşmasını seslendirdi. Program, tarih öğretmeni Oğuz Buharalı’nın Atatürk’ün belediye başkanına verdiği cevabı okumasıyla sona erdi.

Tören boyunca katılımcılar, Millî Mücadele yıllarında Manisa’nın çektiği sıkıntıları, kent halkının gösterdiği direnci ve bağımsızlık mücadelesine katkı verenleri andı. Yetkililer, anma etkinliklerinin yalnızca geçmişi anmakla kalmayıp Cumhuriyet değerlerinin yeni kuşaklara aktarılması yönünde bir sorumluluk hatırlatması olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MANİSA’YI ZİYARETİNİN 101’İNCİ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.