Manisa'da 103. yıl coşkusu Atatürk anıtında yükseldi

çelenk töreni:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla Manisa'da düzenlenen resmi tören, Şehzadeler ilçesindeki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde gerçekleştirildi. Tören, kent protokolünün ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla sabah saatlerinde başladı.

katılımcılar:

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen katıldı. Ayrıca Şehzadeler ve Yunusemre kaymakamları, belediye başkanları, daire ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri törende yer aldı.

törenin akışı:

Manisa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi adına anıta çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunumunun ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bildirildiği üzere yarın gerçekleştirilecek resmi tören geçidi, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MANİSA’DA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. ATATÜRK VE MİLLİ EGEMENLİK ANITI ÖNÜNDEKİ TÖRENDE PROTOKOL ÜYELERİ ANITA ÇELENK SUNARKEN, SAYGI DURUŞUNDA BULUNULUP İSTİKLAL MARŞI OKUNDU.