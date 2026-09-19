Manisa’da 19 Eylül gaziler günü kortej ve törenlerle anıldı

Manisa Valiliği tarafından düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda protokol üyeleri, gazi dernekleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam etti.

protokol ve katılım:

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya ve çeşitli gazi derneklerinin temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri ve dernek temsilcileri, tören kapsamında Atatürk Anıtına çelenk sundu ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler ile ebediyete intikal eden gaziler için saygı duruşunda bulundu.

anma konuşması ve etkinlik akışı:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Aptullah Karakaş, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını vurguladı. Karakaş, konuşmasında, "Gazilik; milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir" ifadesine yer vererek gazilerin ve şehitlerin bıraktığı mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Karakaş ayrıca, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmanın ve gazilerin fedakârlığını unutmamanın toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Konuşmasında, gelecek nesillere vatan, bayrak ve bağımsızlık bilincinin aktarılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından bir öğrenci tarafından şiir okundu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlik, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" ile sürdü.

Günün sonunda, gazilerin de katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan araçlı kortej, Garnizon ve Polis şehitliklerine kadar devam etti. Kortej ve törenler, katılımcıların anma duygusunu paylaşması ve şehitlerin emaneti olan vatanı koruma kararlılığını bir kez daha göstermesiyle sona erdi.

Şehitlerimizin emanetini korumak ortak sorumluluğumuzdur.

MANİSA'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN, GAZİLERİN DE KATILIMIYLA ŞEHİTLİKLERE KADAR ARAÇLI KORTEJ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.