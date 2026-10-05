Manisa'da 2010'dan beri bebek dostu hastane yenidoğan kapasitesini genişletiyor

Panel ve emzirme haftası:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında düzenlediği panelle anne sütü ve emzirme uygulamalarını öne çıkardı. MCBÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlik, hastanenin uzun soluklu çalışmaları ve yenidoğan bakımındaki hedeflerini gündeme taşıdı.

Hastanenin bebe dostu geçmişi:

Hastane yöneticileri, Hafsa Sultan Hastanesi'nin 2010 yılında Bebek Dostu Hastane unvanını aldığını hatırlattı. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, anne sütünün önemine vurgu yaparak, özellikle ilk 6 ayda tek başına emzirmenin bebekler için yeterli olduğunu belirtti. Topçu, gebe eğitimiyle başlayan çalışmaların emzirme dostu yaklaşımın yaygınlaşmasında etkili olduğunu ifade etti.

Yenidoğan kapasitesi ve donanım:

Topçu, yenidoğan bakımına yapılan yatırımların süreceğini söyleyerek, birimlerin ekipman ihtiyaçlarının karşılandığını ve yakın zamanda Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinin kapasitesinin 20 yatağa çıkarılacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarının yenidoğan bakımındaki rolüne teşekkür eden Topçu, cihazlar açısından kurumun güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurguladı.

Panelde ele alınan konular:

Panelin moderatörlüğünü MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Doç. Dr. Sema Tanrıverdi üstlendi. Oturumda şu başlıklar işlendi: Doç. Dr. Sema Tanrıverdi 'Anne sütü ve emzirmenin önemi', Uzman Hemşire Meral Tutav 'Emzirme ve anne sütünün anne için faydaları', Uzman Ebe Özgen Erdenilgen 'Emzirme teknikleri ve pozisyonları', Ebe Yadigar Sak Kaya 'Anne sütünün sağılması ve saklanması' ve Uzman Hemşire Buğse Eser 'Anne sütünü arttırma yolları'.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi ve katılımcılara emzirme uygulamalarına ilişkin pratik bilgiler sunuldu. Hastane yetkilileri, eğitim ve kapasite artışı çalışmalarının emzirme oranlarını ve yenidoğan bakım kalitesini olumlu etkilemesini hedeflediklerini belirtti.

MCBÜ HAFSA SULTAN HASTANESİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. İSMET TOPÇU, HASTANENİN 2010 YILINDA "BEBEK DOSTU HASTANE" UNVANINI ALDIĞINI BELİRTEREK, "ANNE SÜTÜ ÇOK DEĞERLİ. ÖZELLİKLE İLK 6 AYDA TEK BAŞINA EMZİRMEK ÇOCUKLARA YETERLİ OLUYOR" DEDİ. TOPÇU, YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN KAPASİTESİNİ 20 YATAĞA ÇIKARACAKLARINI AÇIKLADI.