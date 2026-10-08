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Manisa'da 2016 dosyası çözüldü: ölümlü kazanın faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016'da Manisa'da hayatını kaybeden Lokman Gökçe'nin ölümüne yol açtığı belirlenen Y.Ç.'nin JASAT tarafından tespit edilip yakalandığını açıkladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa'da 2016 dosyası çözüldü: ölümlü kazanın faili yakalandı

Olayın yeniden incelenmesi:

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki JASAT ekipleri, 2016 yılında meydana gelen ve Lokman Gökçe'nin ölümüne yol açan ölümlü trafik kazası dosyasını yeniden ele aldı.

Deliller ve kamera incelemeleri:

Yapılan detaylı analizlerde kazanın sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsünün kazaya sebebiyet verdiği tespit edildi. Ekipler; bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarını ve bölgedeki J-KGYS ile diğer güvenlik kameralarına ait görüntüleri saatlerce inceledi.

JASAT timleri, kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediğini ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğunu belirledi. Olay yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı.

Yakalanma ve soruşturmanın durumu:

Yürütülen çalışmalar sonucunda kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen şüpheli Y.Ç. yakalandı. Bakanlık açıklamasında, dosyanın yeniden ele alınmasının ve yapılan teknik ile görüntü analizlerinin bu sonuca ulaştırdığı vurgulandı.

Manisa’da 1 kişinin ölümüne neden olan kazanın faili 10 yıl sonra tespit edilerek yakalandı

Manisa’da 1 kişinin ölümüne neden olan kazanın faili 10 yıl sonra tespit edilerek yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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