Manisa'da akademi manisa ilk mezunlarını verdi: kodlarla yazılan bir başlangıç

Akademi Manisa ilk eğitim dönemini tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz 2026'da hizmete açılan Akademi Manisa, ilk eğitim dönemini tamamladı. Akademi, gençlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere planlanan programlarla ilk döneminde toplam 126 çocuk ve gence eğitim imkânı sundu.

Eğitim programları ve katılımcılar:

Akademi’de ilk dersler 1 Ağustos’ta başladı. 10-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik "Minecraft ile Algoritma ve Kodlamaya Giriş" kursuna 83 öğrenci katılırken, 15-24 yaş arasındaki gençlere yönelik "Unity ile 2D Oyun Programlama" eğitimine 43 öğrenci kayıt oldu. Programlar, temel algoritma kavramlarından oyun tasarımına kadar uygulamalı içerikler barındırdı.

Sertifika töreni ve başkanın değerlendirmesi:

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika töreninde katılımcılara belgeleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından takdim edildi. Tören öncesinde Başkan Dutlulu, öğrencilerin geliştirdiği oyunları oynayarak çalışmaları yerinde inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Dutlulu, Akademi Manisa’nın çocukların tatil dönemini verimli geçirmesine ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağladığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın önünü açmak istiyoruz" diye konuştu. Dutlulu ayrıca, "Belki bugün burada oyun geliştiren, kod yazan çocuklarımızın arasından geleceğin mühendisleri, yazılımcıları çıkacak" ifadelerini kullandı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene Başkan Dutlulu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Meltem Yıldırım Ekici, Akıllı Şehirler Şube Müdürü Kurtuluş Yelken, Akademi Manisa öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edilerek katılımcılar tebrik edildi.

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