Manisa'da sentetik hap operasyonu:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24 Kasım tarihinde M.A. (38) ve C.K. (38) isimli şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan aramalarda toplam 137 bin 858 adet sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler kayıt altına alınarak delil olarak muhafaza edildi.

adli süreç ve sonuç:

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE İKİ ŞÜPHELİNİN İKAMETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAMADA 137 BİN 858 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.