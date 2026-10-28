Manisa'da cumhuriyet bayramı'nda toplu taşıma tüm gün ücretsiz

ücretsiz ulaşım uygulaması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de toplu taşıma araçlarını gün boyunca ücretsiz hizmete sunacak. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait resmi toplu taşıma araçları, MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ve kooperatiflere ait resmi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ancak ilçeler arası ulaşım bu kapsamın dışında tutulacak.

manisakart okutma zorunluluğu:

Belediye açıklamasında, ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların araçlardaki cihaza ManisaKartlarını okutmalarının zorunlu olduğu; kart okutma işlemi sırasında herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacağı bildirildi.

başkanın açıklaması:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini belirterek, "En büyük bayramımızda toplu ulaşım ücretsiz. Bu anlamlı günde, bayram coşkumuzu hep birlikte yaşamak için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ bünyesindeki otobüslerimiz ile kooperatiflere ait resmi toplu taşıma araçlarımız (ilçeler arası ulaşım hariç) tüm gün ücretsiz hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 29 EKİM’DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMETE SUNACAK. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MANULAŞ VE KOOPERATİFLERE AİT TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ÜCRETSİZ OLACAĞI UYGULAMADA İLÇELER ARASI ULAŞIM KAPSAM DIŞINDA TUTULACAK.