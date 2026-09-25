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Manisa’da dron ve sabit kameralarla kaçak döküm anında tespit ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sabit kameralar ve dronlarla kaçak hafriyat denetimlerini sıklaştırdı; tespit edilenlere yaklaşık 200 bin TL ceza uygulanıyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manisa’da dron ve sabit kameralarla kaçak döküm anında tespit ediliyor

Manisa'da kaçak döküm denetimlerinde yeni dönem

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevre kirliliğine yol açan kaçak hafriyat ve moloz dökümlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, hem kara hem de havadan eş zamanlı takip yaparak doğaya ve kent estetiğine zarar veren uygulamaları anbean tespit ediyor.

Denetim yöntemi ve teknoloji:

Manisa'nın kritik noktalarına konulan sabit güvenlik kameraları ile dronlar birlikte çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahadaki birimleri yönlendiriyor; saha ekipleri karadan, dronlar ise havadan tarama gerçekleştiriyor. Bu sistem sayesinde kaçak döküm yapan kişiler veya firmalar anında tespit edilebiliyor ve hızlı müdahale sağlanıyor.

Sistemin etkinliği kısa sürede sonuç verdi; son denetimlerde 27 numaralı kamera tarafından kayda alınan kaçak moloz dökümü vakasında zabıta ekipleri hızla müdahale ederek işlem başlattı.

Yaptırımlar ve vatandaş çağrısı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kaçak döküm vakalarına karşı kararlılığın süreceğini belirtti. Dutlulu'nun açıklamasına göre, çevre kirliliğine neden olan kaçak dökümlere karşı ekipler anında müdahale ediyor ve tespit edilenlere yaklaşık 200 bin TL idari para cezası başta olmak üzere yasal işlemler uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kurallara aykırı şekilde doğaya zarar veren kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların devam edeceğini duyurdu. Yetkililer ayrıca vatandaşları, kaçak döküm olaylarını belediyenin iletişim hatlarına bildirmeye davet ederek çevrenin korunmasına katkı sağlamalarını istedi.

Manisa'nın doğası ve kenti koruma vurgusuyla yürütülen bu uygulama, hem izleme teknolojisinin etkin kullanılmasını hem de hızlı kamu müdahalesini bir araya getiriyor. Belediye, tespit ve müdahale süreçlerini sürdürerek çevre kirliliğine karşı tetikte olacağını bildirdi.

Manisa’da kaçak döküme karşı ‘göz’ açtırmayan sistem

Manisa’da kaçak döküme karşı ‘göz’ açtırmayan sistem

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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