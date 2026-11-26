uygulamanın kapsamı:

Manisa'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Elektronik Küpe ve Kimliklendirme Sistemi (GEKİS) uygulaması başladı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan Şehzadeler ilçesindeki bir büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işletmesini ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceledi ve elektronik küpeleme çalışmalarını takip etti. Karayılan, veteriner hekimlere eşlik ederek sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

sistem nasıl çalışıyor:

Yeni sistemle büyükbaş hayvanların doğumdan kesime kadar tüm yaşam döngüsü uçtan uca izlenebilir hale getiriliyor. Sistem; kesimhane tespit sistemleri, yol kontrol ve sevk uygulamaları, küpe üretim ve kayıt sistemleri ile el terminalleri gibi bileşenlerin entegre çalışması üzerine kurulu. Bu entegrasyon sayesinde sahadan merkeze kadar süreçler anlık ve güvenilir olarak takip edilebilecek.

beklenen faydalar:

Yetkililer, GEKİS'in hayvan hastalıklarına karşı erken uyarı ve hızlı müdahale imkânı sağlayacağını, bunun da gıda güvenliğini güçlendireceğini belirtiyor. Sistem aynı zamanda hayvancılıkta kayıt ve izlenebilirliğin güçlenmesine, hayvan sağlığının korunmasına ve sürdürülebilir üretim politikalarına katkı vermeyi hedefliyor.

Karayılan, uygulamayla ilgili olarak şunları ifade etti: "GEKİS, yalnızca bir teknoloji yatırımı değil; aynı zamanda ulusal gıda güvenliği, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir tarım politikaları açısından stratejik bir dönüşüm projesi niteliği taşımaktadır"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, saha çalışmalarını üreticilerin yeni teknolojilere uyumunu desteklemek, hayvansal üretimde kayıt sistemlerini güçlendirmek ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla sürdüreceğini duyurdu.

MANİSA'DA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN DOĞUMDAN KESİME KADAR TÜM YAŞAM DÖNGÜSÜNÜN TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAYACAK ELEKTRONİK KÜPE VE KİMLİKLENDİRME SİSTEMİ (GEKİS) UYGULAMASI BAŞLADI. YENİ SİSTEMLE HAYVAN HASTALIKLARINA ERKEN MÜDAHALE EDİLMESİ, GIDA GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE HAYVANCILIKTA İZLENEBİLİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.