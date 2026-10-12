Manisa'da emekli öğretmenin bahçesinden kışa tatlı götürecek dev bal kabakları

Manisa’da emekli öğretmen Doğan Türker, bahar aylarında 5 dekarlık arazisine ektiği bal kabaklarını hasat etti. İlk kez denediği ekimde ürünler beklenenin üzerinde büyüdü; topladığı kabaklardan birinin ağırlığı 30 kilogramı aştı. Kabakları taksinin bagajına yükleyerek evine taşıyan Türker, elde ettiği mahsulü kış aylarında değerlendirmeyi planlıyor.

ilk denemeden beklenen sonuç:

Türker, bu yıl ilk kez bal kabağı ekimi yaptığını belirterek hasadın kendisini memnun ettiğini söyledi. Bitkilerin sağlıklı gelişimi ve erişilen büyüklük, yörede de dikkat çekti. İlk denemenin bu düzeyde verim vermesi, üreticinin beklentilerini aştı.

hasat ve değerlendirme planı:

Toplanan kabaklar kışın tatlı yapımında kullanılacak ve fazla ürünler komşularla paylaşılacak. Türker, hasat sürecinde elde ettiği deneyimi değerlendirip sonraki sezonda ekimi sürdürüp sürdürmeyeceğini takip edeceğini ifade etti. Bu yılın ilk hasadı, emekli öğretmenin bahçesinden çıkan lezzetin ve paylaşma niyetinin altını çiziyor.

MANİSA'DA EMEKLİ ÖĞRETMEN DOĞAN TÜRKER'İN BAHAR AYLARINDA 5 DEKARLIK BAHÇESİNE EKTİĞİ BAL KABAKLARI DEVASA BOYUTLARA ULAŞTI. BİR TANESİNİN AĞIRLIĞI 30 KİLOYU AŞAN KABAKLARI TOPLAYAN TÜRKER, ÜRÜNLERİNİ KIŞIN TATLI YAPIMINDA KULLANMAYI VE KOMŞULARIYLA PAYLAŞMAYI PLANLIYOR.