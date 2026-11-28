Manisa'da spor zirvesi: efsaneler ve gençler bir arada

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde düzenlenen Spor Zirvesi, Türk futbolunun tanınmış isimlerini gençlerle buluşturdu. MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Ahmet Dursun, Semih Şentürk, Abdullah Ercan ve Evren Turhan saha içi anılarını, kariyer dönemeçlerini ve sporun genç yaşamındaki etkilerini paylaştı. Moderatörlüğünü Erdoğan Arıkan'ın üstlendiği oturum, hem nostalji hem de geleceğe dönük mesajlarla doluydu.

Başkan Dutlulu'nun öncelikleri: erişim, altyapı, birlik:

Zirvenin açılışında konuşan Besim Dutlulu, yerel yönetimlerin spor alanındaki rolüne vurgu yaptı. Dutlulu, çocukların antrenmanlara erişimi için araç sağladıkları örneğini vererek bazen bir gencin spor hayatına devam edebilmesinin ulaşım imkanına bağlı olduğunu hatırlattı. Dutlulu, organizasyonda şu ifadeleri kullandı: "Belediyeler olmayınca amatör branşlar çok sahipsiz kalıyor."

Başkan, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını; dostluk, aidiyet ve takım kültürünün uzun vadede iş ve sosyal hayata olumlu yansıyacağını belirtti. Ayrıca kent genelinde okul çıkışı ve yaz tatillerinde spor yapabilecek alanları artırmayı hedeflediklerini, özellikle yüzme havuzlarının sayısını yükselteceklerini müjdeledi.

Altyapı, tesisleşme ve kaynak planlaması:

Dutlulu, geçmişte sokak aralarında yetişen oyuncuların örneklerine değinerek günümüzde çocuklara düzenli, bilimsel antrenman imkânı sunan akademi sisteminin zorunlu hâle geldiğini ifade etti: "Artık akademi sisteminin gelişmesi lazım." Altınordu kulübünün modelinden söz eden Dutlulu, Manisa FK'nın altyapı potansiyeline dikkat çekti ve gençlerin eğitimleriyle spor kariyerlerini dengede yürütebilecekleri modeller kurulacağını kaydetti.

Tesis yatırımlarında ilçe ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Dutlulu, ilçeler arasında dengesiz dağılıma dikkat çekti: "Kaynakların doğru kullanımı için koordinasyon ve planlama çok önemli." Ayrıca amatör branşların gelişimi için belediyeler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında koordinasyon çağrısı yaptı.

Manisa için tek takım vizyonu ve tarihe geçen maçlar:

Manisa futbolunun geleceğine dair vizyonunu paylaşan Dutlulu, kentteki paydaşların bir araya gelerek Manisaspor ile Manisa FK etrafında kenetlenmesini arzuladıklarını söyledi. Profesyonel futbolda sürdürülebilir başarı için Manisalı iş insanları ve sanayi kuruluşlarının desteğinin belirleyici olacağını ifade etti.

Zirvede, Manisaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan tarihi maçın anıları da konuşuldu. O günün oyuncuları ve tribünlerden izleyenler arasında geçen sohbet, gençlere o karşılaşmanın atmosferini bizzat tanıklarından dinleme fırsatı sundu; unutulmaz goller, kadrolar ve şampiyonluk mücadelesi zirvenin duygusal anlarını oluşturdu.

Kulüp çalışmaları ve ulaşılması hedeflenen genç sayısı:

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan, kulübün altyapı ve sosyal sorumluluk projelerini paylaştı. Kulübün 21 branşta 1.100 lisanslı sporcu ile faaliyet gösterdiğini, merkez ve altı ilçedeki spor okulları ile 3 bin 500 çocuğa ulaştıklarını açıkladı. Ayan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’nun öncülüğünde önümüzdeki yaz hedefimiz 5 bin gencimize ulaşmak" dedi ve maddi imkânı sınırlı ailelerin çocukları için ücretsiz kontenjan ile ekipman desteği sağladıklarını vurguladı.

Ayan, altyapıdan yetişen sporcuların uluslararası ve üst liglere uzanan başarılarını örnek gösterdi: bir judocunun Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmesi ve genç atlet Kaan Sarı'nın Galatasaray'a transferi, kulübün doğru yolda olduğunun işaretleri olarak sunuldu.

Manisa'nın spor kimliği: kadın takımları ve çok branşlı başarı:

Zirvenin gurur başlıklarından biri de Manisa'nın kadın takımlarının elde ettiği üst lig başarılarıydı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar 1. Ligi final etabını şampiyon tamamlayarak Sultanlar Ligi'ne yükseldi; Kadın Hentbol Takımı ise Ankara'daki finalleri ikinci bitirerek Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ne çıktı. Moderatör Erdoğan Arıkan bu çifte başarıyı değerlendirerek, "Manisa artık sadece bir futbol kenti değil, tam anlamıyla bir spor kenti" dedi.

Gençlerle soru-cevap ve kapanış mesajları:

Zirvenin son bölümünde gençler mikrofonu alıp efsane isimlere sorularını yöneltti. Disiplin, başarı yolculuğu ve zorluklarla başa çıkma yöntemleri üzerine verilen doğrudan yanıtlar, katılımcılar için pratik ve motive edici oldu. Programın sonunda Başkan Dutlulu, konuklara teşekkür ederek, "İyi ki geldiniz, iyi ki Manisa’da gençlerimize ilham oldunuz" sözleriyle etkinliği noktaladı.

Etkinlik, kentte sporun hem rekabetçi hem de toplumsal yönünü öne çıkaran bir platform olarak öne çıktı; altyapı, tesisleşme ve yerel destek modellerinin önemine dikkat çekilerek Manisa'nın spor kent kimliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN ‘SPOR ZİRVESİ’, TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKAN AHMET DURSUN, SEMİH ŞENTÜRK, ABDULLAH ERCAN VE EVREN TURHAN’I GENÇLERLE BİR ARAYA GETİRDİ. BAŞKAN DUTLULU’NUN SPORA ERİŞİM, ALTYAPI AKADEMİLERİ VE KENTTE TEK TAKIM VİZYONUNU PAYLAŞTIĞI ZİRVEDE, YEŞİL SAHALARIN UNUTULMAZ ANILARI DA CANLANDI.