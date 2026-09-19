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Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziler ve şehit ailelerini Saruhan Otel'de ağırladı; taleplerin izleneceği yeni şube duyuruldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:07

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

Manisa Büyükşehir Belediyesi gaziler ve şehit aileleri onuruna program düzenledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler ile şehit ailelerini bir araya getiren bir anma programı gerçekleştirdi. Saruhan Otel'de düzenlenen buluşmada, kent protokolü, dernek temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Etkinlik, hem bir vefa göstergesi hem de belediyenin uzlaşmacı ve destek odaklı yaklaşımının somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

Toplantıya katılanlar ve program akışı:

Programa, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yağız Kaya, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile Ulaş Aydın, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yeni Parti Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş ve tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik ile gaziler ve şehit aileleri katıldı. Program konuşmaların ardından hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Belediyenin vefa taahhüdü ve yeni hizmet yapısı:

Programda konuşan Yağız Kaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına selamlarını ileterek gaziler ve şehit aileleriyle bir arada olmaktan duydukları onuru vurguladı. Kaya, gazilerin ve şehit yakınlarının fedakârlıklarının unutulmaması gerektiğini belirtti ve belediyenin bu alandaki hizmetlerini daha kurumsal, hızlı ve etkin hale getirmek için hayata geçirilen Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü tanıttı. Bu yapının amaçları arasında taleplerin yakın takibi ve doğrudan iletişim kanalı oluşturma bulunduğu ifade edildi.

Yağız Kaya, gazilerin ülkenin bağımsızlığı ve milletin huzuru için verdiği mücadeleye dikkat çekerek onların hatırasına sahip çıkmanın toplumun ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Konuşmasını, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm gaziler ile şehitler için rahmet ve minnet dilekleriyle tamamladı.

Dernek ve akademisyen görüşleri:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş, organizasyonu düzenleyen başta Besim Dutlulu olmak üzere belediye yönetimine teşekkür etti. Karakaş, şehitlik ve gaziliğin millet için ödenen en büyük bedelin adı olduğunu, önemsenmenin ötesinde yapılan fedakârlıkların devlet ve toplum hafızasında yaşatılmasının esas olduğunu vurguladı.

Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik ise konuşmasında Manisa'nın tarihsel hafızasındaki yerinden söz etti ve Çanakkale Savaşı bağlamında Manisa'nın öne çıkan şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. Çelik, bu tür anma etkinliklerinin yerel belleği güçlendirdiğini belirtti.

Etkinliğin mesajı ve kapanış:

Program, katılımcılar arasındaki sohbetler ve hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin adımı, gaziler ile şehit ailelerine yönelik kurumsal desteği somutlaştırma niyetini taşıyor; yeni şubenin işlemleri hızlandırarak talepleri yakından takip etmesi bekleniyor. Etkinlik, toplumun ortak hafızasını canlı tutma ve fedakârlıkları hatırlama amacıyla gerçekleştirilen vefa buluşmalarına bir yenisini ekledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ ONURUNA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ ONURUNA PROGRAM DÜZENLEDİ. SARUHAN OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA, GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ BİR ARAYA GELEREK ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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