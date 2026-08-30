Manisa'da gol sesi çıkmadı: Bodrum ile ev sahibi 0-0 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Bodrum FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi. Karşılaşma genelinde her iki takımın da gol arayışları sonuçsuz kaldı; önemli fırsatlar değerlendirilmedi.

maçtan önemli anlar:

16. dakikada Bodrum atağında sağ çaprazda topla buluşan Ali'nin ceza sahası girişinden vuruşu az farkla dışarı çıktı. 49. dakikada Anziani'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasının sağında topla buluşan Vargas'ın vuruşu kaleci Sousa'da kaldı. 69. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan Atakan'ın şutu üstten dışarı gitti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Asen Albayrak, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

Manisa FK: Vedat, Herelle, Atakan, Yusuf (Osman Kahraman dk. 81), Sylla, Benrahou (Ahmet dk. 86), Kadir, Anziani, Yasin, Toure, Valentin (Lemina dk. 86). Yedekler: Yüksel, Osman Kaynak, Fırat, Kerem, Emre, Yunus Emre, Ada. Teknik Sorumlu: Selman Oşkun.

Bodrum FK: Diogo, Ali Habeşoğlu, Ege Bilsel (Kartal dk. 90+), Yusuf, Adem Metin (Teixeira dk. 64), Ali Aytemur, İsmail, Enes (Providence dk. 64), Emre, Berşan, Boran (Ege Arslan dk. 84). Yedekler: Bahri Can, Ali Şahin, Kerem, Berkay, Furkan, Devrim. Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz.

Her iki takım da maç boyunca gol bulamasa da bazı anlarda kaleyi bulan girişimler oldu; özellikle ilk yarı ve ikinci yarının başında yakalanan fırsatlar maçın belirleyici anlarıydı.

TRENDYOL 1. LİG DÖRDÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA EVİNDE BODRUM FK'YI AĞIRLAYAN MANİSA FK, KARŞILAŞMADAN 0-0 BERABERE AYRILDI.