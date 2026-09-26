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Manisa'da gönüllü gençler İlköğretim Haftası'nda miniklerle dayanışma örneği sergiledi

Demirci'de gençlik merkezi gönüllüleri ve yurttaki öğrenciler, İlköğretim Haftası'nda Mahmutlar okullarını ziyaret edip çocuklara kırtasiye hediye etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Manisa'da gönüllü gençler İlköğretim Haftası'nda miniklerle dayanışma örneği sergiledi

Manisa'da gönüllülerden okula destek

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik yapıları, İlköğretim Haftası kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Demirci Kız Öğrenci Yurdu ile Demirci Gençlik Merkezi gönüllüleri, Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda Mahmutlar Şehit İhsan Tüfenkçi İlkokulu ve Mahmutlar Ortaokulunu ziyaret etti.

Ziyaretin içeriği:

Gönüllü gençler, minik öğrencilerle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak ve etkinliklere katılarak çocukların yeni eğitim yılı heyecanına ortak oldu. Program kapsamında öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi; bu destek, hem öğrenim sürecine pratik katkı sunmayı hem de çocuklarda motive edici bir etki yaratmayı amaçladı. Ziyarette gençler ve öğrenciler arasındaki etkileşim, etkinlikleri canlı ve eğlenceli kıldı.

Amaç ve sonuçlar:

Ziyaretin, öğrenciler arasında paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirdiği belirtildi. Etkinliklere katılan çocuklar keyifli vakit geçirirken, gönüllü gençlerin varlığı farklı kuşaklar arasında bağ kurulmasına olanak sağladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür programların dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini ifade etti.

Yerel düzeyde düzenlenen ziyaretler, hem genç gönüllülerin deneyim kazanmasına hem de okullardaki öğrencilerin moral ve motivasyonunun artmasına katkı sağlıyor. Demirci'deki çalışma, benzer organizasyonların eğitim döneminin başında sosyal dayanışmayı teşvik etmede rol oynayabileceğini gösterdi.

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER İLE GENÇLİK...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER İLE GENÇLİK MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİ, İLKÖĞRETİM HAFTASI KAPSAMINDA İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ. GÖNÜLLÜ GENÇLER, MİNİK ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMELERİ DE HEDİYE ETTİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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