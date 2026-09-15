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Manisa'da günübirlik müdahaleyle İngiltere'de tanı konulamayan kanama sonlandırıldı

İngiltere'de üç aydır tanı konulamayan yoğun kanama şikayeti yaşayan 49 yaşındaki Zeliha Müge Mergin Aras, Manisa'da günübirlik operasyonda şifa buldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa'da günübirlik müdahaleyle İngiltere'de tanı konulamayan kanama sonlandırıldı

Manisa'da günübirlik müdahale ile çözülen tanı süreci:

İngiltere'de yaşayan 49 yaşındaki Zeliha Müge Mergin Aras, yaklaşık üç aydır devam eden yoğun ve pıhtılı kanama şikâyeti nedeniyle İngiltere'de kesin tanı konulamaması üzerine ailesini ziyaret için geldiği Manisa'da tedavi edildi. Manisa Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semih Taşkend tarafından yapılan değerlendirme sonrası hasta günübirlik operasyona alındı.

hızla planlanan muayene ve uygulanan işlem:

Mayıs ayında başlayan değerlendirme sürecinde İngiltere'de net tanı konulamayan Aras'ın aktif kanaması nedeniyle sağlık ekibi hızlı bir müdahale kararı verdi. Öğleden sonraki ilk muayenenin ardından hasta ertesi sabah günübirlik işleme alındı; işlem sırasında kanama kontrol altına alınırken, ileri tetkik amaçlı biyopsi örnekleri de alındı.

hasta ve doktorun açıklamaları:

Aras süreci şu sözlerle anlattı: "Dün öğleden sonra saat 15.30’da randevum vardı, bugün sabah işlem için hastanedeyim. İşlemler çok hızlı gerçekleşti. Annem de mayıs ayında Semih Bey tarafından ameliyat edilmişti ve şu anda sağlığı çok iyi. Benim de benzer şikayetlerim başlayınca Türkiye ziyaretimde doktorumuza başvurmak istedim"

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Semih Taşkend, durumu şöyle özetledi: "Hastamızın uzun süredir devam eden kanama yakınmaları mevcuttu. Aktif kanamasının devam etmesi nedeniyle gerekli değerlendirmelerimizi tamamlayarak işlemini vakit kaybetmeden planladık. Günübirlik işlemimizi gerçekleştirerek biyopsilerimizi aldık ve kanamanın kontrol altına alınmasına yönelik uygulamamızı yaptık. Hastamız sağlığına kavuşmuş bir şekilde ertesi sabah Londra’ya dönecek"

İNGİLTERE’DE YAŞAYAN 49 YAŞINDAKİ ZELİHA MÜGE MERGİN ARAS, YAKLAŞIK ÜÇ AYDIR DEVAM EDEN YOĞUN...

İNGİLTERE’DE YAŞAYAN 49 YAŞINDAKİ ZELİHA MÜGE MERGİN ARAS, YAKLAŞIK ÜÇ AYDIR DEVAM EDEN YOĞUN KANAMA ŞİKAYETLERİNE ORADA ÇARE BULAMAYINCA TEDAVİSİNİ TÜRKİYE'DE YAPTIRDI. ARAS, MANİSA ŞEHİR HASTANESİNDE YAPILAN GÜNÜBİRLİK OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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