Manisa'da hayvan refahı ve vatandaş güvenliğini birlikte gözeten eylem planı ele alındı

Manisa il hayvanları koruma kurulu toplantısı yapıldı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, kentte yürütülen hayvan refahı ve vatandaşların can güvenliğini birlikte gözeten uygulamalar değerlendirildi. Toplantı, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Altunbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi İbrahim Karadurak, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile ilgili kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Müdürü Uğur Bayil tarafından yapılan bilgilendirmede, bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının kapasitesi, sahadaki toplama faaliyetleri, kısırlaştırma, rehabilitasyon, bakım ve sahiplendirme çalışmalarının mevcut durumu aktarıldı. Kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları, saha taramaları ve vatandaş ihbarlarıyla sürekli izleme süreçleri üzerine görüşler paylaşıldı.

Mevcut durum ve sayısal veriler:

Toplantıda vurgulandığı üzere, Manisa İl Eylem Planı 22 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe kondu ve izleme için Valilik tarafından Manisa Hayvan Bilgi Sistemi (ManisaHBS) kurularak devreye alındı. Paylaşılan verilere göre sahipsiz hayvanların büyük kısmı sokaklardan alınarak bakım ve rehabilitasyon sistemine dâhil edildi. İl genelinde 15 hayvan bakımevinde toplam 3 bin 195 hayvanlık kapasite oluşturulurken, 17 ilçede faaliyete geçirilen doğal yaşam alanlarının toplam kapasitesi 24 bin 247 olarak bildirildi. Ayrıca, 2024 yılından bu yana 15 bin 625 köpek kısırlaştırılmış ve 2 bin 459 sahipsiz hayvan sahiplendirilmiştir.

Toplantıda Manisa'nın, sahipsiz sokak köpeklerinin ağırlıklı kısmının toplanıp rehabilitasyon sürecine alındığı hedefini erken bir tarihte gerçekleştiren illerden biri olduğu belirtildi. Bu çalışmaların yalnızca toplama faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp; saha taramaları, ihbarlar ve sonradan tespit edilen hayvanların da sistematik olarak ManisaHBS'ye dâhil edilmesiyle sürekli bir kontrol mekanizmasının işletildiği ifade edildi.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Vali Vahdettin Özkan, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların planlama, kısırlaştırma, rehabilitasyon, bakım, sahiplendirme ve sürekli izleme süreçleriyle bir bütün olarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Özkan, sürdürülebilirlik açısından kurumlar arası koordinasyonun ve teknolojik takip sistemlerinin etkin kullanımının önemine dikkat çekti ve "Sahada uygulayıcılar olarak bizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili tüm kurumların imkân ve kabiliyetlerini bir araya getirmemiz büyük önem taşıyor. Hep birlikte yaşam hakkını muhafaza etmek, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve hayvanların refahını korumak için çalışmalarımızı ortak bir anlayışla sürdürmeliyiz" dedi.

Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Altunbaş ise mevzuatın verdiği görevlerin ve Bakanlık talimatlarının eksiksiz yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Toplantı, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasının ardından, yürütülen çalışmaların mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

MANİSA VALİSİ VAHDETTİN ÖZKAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISINDA, MANİSA'DA HAYVAN REFAHI VE VATANDAŞLARIN CAN GÜVENLİĞİ GÖZETİLEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, ELDE EDİLEN SONUÇLAR VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR DEĞERLENDİRİLDİ.