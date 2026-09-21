Manisa'da kaldırımlar yayalara açıldı: zabıta ile emniyet ortak denetimde

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaya güvenliğini ve kent düzenini sağlamak amacıyla ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimler özellikle Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde yoğunlaştı.

Denetimde neler yapıldı:

Ekipler, iş yerleri tarafından kaldırımlara konulan masa, sandalye ve benzeri işgaliye unsurlarını kaldırdı. Yaya geçişini engelleyecek şekilde park edilen motosikletlere yönelik işlem uygulandı; ayrıca kaldırımlarda ve ana arterlerde çevre kirliliğine yol açan atıl malzemeler temizlenerek alanlar düzenlendi.

Denetimlere, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan da katıldı. Uygulama sırasında esnaf ve vatandaşların talepleri dinlendi, kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yaptırım ve bilgilendirme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce başlatılan uygulama hatırlatılarak, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu kapsamında 4 bin TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Ekipler, özellikle yaya güvenliği ve kent düzenine yönelik ortak denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.

Ortak denetimler kapsamında kaldırımların erişilebilirliğinin sağlanması ve şehir içi trafik ile yaya akışının düzenlenmesi hedefleniyor; vatandaşların güvenli ve düzenli kullanımının öncelikli olduğu vurgulandı.

MANİSA'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ İLE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YUNUSEMRE VE ŞEHZADELER İLÇELERİNDEKİ ANA ARTERLERDE ORTAK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.