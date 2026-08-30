Manisa'da komandoların gösterisiyle artan 30 Ağustos coşkusu

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Manisa’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, geniş katılımın olduğu bir törenle gerçekleştirildi. Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların tören alanını selamlamasıyla başladı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşının okunmasının ardından devam etti.

törenin açılışı ve protokol:

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan kısa selamlama konuşmalarıyla katıldı. Ayrıca törene Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de iştirak etti.

komandoların gösterisi ve halk oyunları:

Törende öne çıkan bölüm, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri tarafından sergilenen yakın dövüş gösterileri oldu. Komandoların sahnede sunduğu koreografiler ve taktik uygulamalar izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı ve programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Programın ilerleyen bölümünde ise Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı halk dansları toplulukları farklı yörelerin oyunlarını sahneledi. Renkli kostümler ve ritmik gösteriler, törene katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Kutlama, gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi. Gün boyunca protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliklerde birlik ve beraberlik vurgusu ön plandaydı.

MANİSA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI, DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI TÖRENLE COŞKUYLA KUTLANDI. TÖRENE, JANDARMA KOMANDOLARININ SERGİLEDİĞİ NEFES KESEN YAKIN DÖVÜŞ GÖSTERİLERİ DAMGA VURDU. MANİSA'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.