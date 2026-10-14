Dolar 49,4060 +0,08%
Euro 55,1674 -0,17%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.555,96 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Manisa'da KYK yurtlarından kan bağışıyla yaşam desteği

Manisa'daki KYK yurtlarında Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyalarına öğrenciler ve yurt personeli yoğun ilgi gösterdi, hayat kurtardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa'da KYK yurtlarından kan bağışıyla yaşam desteği

KYK yurtlarında düzenlenen kampanyalar:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında, Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına öğrenciler ve yurt personeli yoğun katılım sağladı. Etkinlikler, yurt ortamında kolay erişilebilir bir şekilde yürütülerek gönüllü bağışçı sayısının artırılmasına katkı sundu.

amaç ve hedefler:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan kampanyalarla kan bağışının önemine dikkat çekilmesi ve gönüllü bağışçı sayısının artırılması hedefleniyor. Yurt yöneticileri ve sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla düzenlenen etkinlikler, hem farkındalık yaratmayı hem de acil kana ihtiyaç duyulan durumlarda düzenli destek sağlamayı amaçlıyor.

gönüllülük ve toplumsal dayanışma:

İl genelindeki yurtlarda yapılan bağışlara katılan öğrenciler, kan vererek doğrudan hayat kurtarmaya destek oluyor. Yurt personelinin de etkin şekilde katılması, kampanyaların sadece sağlık amaçlı değil aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir etkinlik olduğuna işaret ediyor. Bu katılım, gençlerde kan bağışı bilincinin yerleşmesine katkı sağlıyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, kampanyalara katılarak kan bağışında bulunan öğrencilere ve yurt personeline teşekkür etti. Öztürk, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine vurgu yaparak gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarına gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu tür kampanyaların toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını belirtti.

KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYALARINA ÖĞRENCİLER VE YURT PERSONELİ YOĞUN İLGİ...

KIZILAY İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYALARINA ÖĞRENCİLER VE YURT PERSONELİ YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ. MANİSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ YUNUS ÖZTÜRK, GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILARA TEŞEKKÜR ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi
images

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı
images

Merzifon'da Yıldırım-2026 tatbikatı tamamlandı: seferberlik hazırlığı ve anma
images

Kuvvetli yağış uyarısı: Yalova'da eğitim bir gün süreyle durduruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı: eğitim bir gün durduruldu

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti