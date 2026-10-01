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Manisa'da maden ocağında çökme: kurtarma çalışmaları sürüyor

Manisa'daki maden ocağında göçük oldu; yaralanan işçilere kurtarma ekipleri müdahale ediyor, olay yerinde güvenlik ve tahliye çalışmaları devam ediyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manisa'da maden ocağında çökme: kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay ve müdahale:

Manisa'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler, yaralılara müdahale ediyor ve sahada ilk tıbbi müdahaleler yapılıyor. Kurtarma çalışmaları arama kurtarma ekipleri ile çevre birimlerinin koordinasyonunda sürdürülüyor.

Olay yerinde görevli ekipler, öncelikle operasyon alanını güvenli hale getirmek ve olası ikinci bir çökme riskini azaltmak için çalışma yürütüyor. Sağlık ekipleri yaralıların durumuna göre hastaneye sevk işlemlerini organize ediyor.

Güvenlik ve soruşturma:

Maden işletmesi yetkilileri ve ilgili kurumlar sahada inceleme yapıyor. İş güvenliği uygulamalarının durumu ve göçüğün nedenine ilişkin ön tespitler, yetkililer tarafından yapılacak ayrıntılı araştırmaya temel oluşturacak. Olayla ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Yakın çevrede yaşayanlar ve işçi yakınları bilgilendiriliyor; bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sürecin adli ve idari boyutlarının da ele alınacağını bildirdi.

Kurtarma çalışmaları ve sağlık müdahaleleri devam ederken, olayla ilgili gelişmeler geldikçe resmi kaynaklardan teyit edilmiş bilgiler paylaşılacaktır.

Manisa&#039;da maden ocağında göçük: Yaralılar var

Manisa'da maden ocağında göçük: Yaralılar var

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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