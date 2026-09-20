Manisa'da muaythai zafer kupasında 386 sporcu kıyasıya yarıştı

turnuva hakkında:

Manisa'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen İller Arası Muaythai Zafer Kupası, 14 ilden 386 sporcunun katılımıyla üç gün boyunca sürdü. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular farklı ağırlık ve yaş kategorilerinde ringe çıkarak derece için mücadele etti.

açılış töreni ve protokol:

Turnuvanın açılış törenine Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkan Vekili Korkmaz Atalay, Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Şakir Bayramoğlu, Başkan Yardımcısı Serdar Şanlı, Ege Bölge Koordinatörü ve organizasyon sorumlusu Ediz Barış, Federasyon Manisa İl Temsilcisi Ahmet Demirarslan ile sponsor temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılışta katılımcılara Manisa'nın geleneksel lezzeti mesir macunu ikram edildi ve protokol temsilcileri organizasyonun spor ve sosyal faydalarına vurgu yaptı.

dereceler ve kapanış:

Tüm müsabakalar üç gün boyunca tamamlanarak turnuva sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Organizasyon, hem sportif rekabeti hem de iller arası dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

Cemil Kılıç, sporun gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine işaret ederek etkinliklerin şehir tanıtımına katkı sunduğunu belirtti. Yunus Öztürk ise 14 ilden gelen sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, katılanlara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Turnuva, Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Etkinlik sona ererken federasyon ve yerel yetkililer, organizasyonun devamlılığının bölge sporuna olumlu yansıyacağını vurguladı.

MANİSA’DA BU YIL 17’NCİSİ DÜZENLENEN İLLER ARASI MUAYTHAİ ZAFER KUPASI, 14 İLDEN 386 SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 3 GÜN SÜREN TURNUVADA SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN RİNGDE MÜCADELE ETTİ.