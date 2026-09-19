Manisa'da okul çevrelerinde güvenlik ve dijital bilinç önceliğiyle yeni eğitim yılına hazırlık

Manisa'da 2026-2027 eğitim yılı güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Tedbirleri Toplantısı'nda, yeni dönemde öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesi için alınacak önlemler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya Emniyet, Jandarma, İl Milli Eğitim birimleri, okul müdürleri ve okul aile temsilcileri katıldı.

katılımcılar ve sunumlar:

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş ve trafik tedbirlerine ilişkin sunumlar yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise okul güvenliği, rehberlik hizmetleri ve yeni eğitim döneminde hayata geçirilecek eğitim altyapısı çalışmalarına dair bilgilendirme sundu.

eğitim altyapısı ve bina güvenliği:

İlde 1.176 okul ve kurumda eğitim sürmekte olup, toplam 270 bin 12 öğrenci, 20 bin 438 öğretmen ve 11 bin 867 sınıf bulunuyor. Yeni dönemde sınıf kapasitesinin artırılması ve mevcut okulların fiziki iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. 2025 yılında 252 sınıf kapasiteli 15 okul hizmete alındı; 13 okul yapımı devam ediyor ve 17 okul ihale ya da proje aşamasında bulunuyor.

Manisa'nın deprem riski dikkate alınarak eğitim binalarının güvenliği öncelikli tutuluyor; güçlendirilemeyen yapılarda yıkım ve yeniden yapım süreçleri uygulanıyor.

okul çevresi güvenliği ve kamera sistemi:

İl merkezindeki 96 okulun tamamında güvenlik kamerası bulunduğu, okulların risk durumlarına göre ek güvenlik tedbirlerinin planlandığı ifade edildi. Merkezde 71 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi görevlendirildi; okul giriş-çıkış saatlerinde güvenliğin sağlanması için 59 ekip ve 118 personel görev yapacak.

İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda 14 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları yürütülecek ve bu dönemde 142 ekip ve 397 personel görev alacak. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni dönemde 507 okulda 531 bahçe görevlisinin çalışacağını aktardı.

servis ve trafik denetimleri:

Toplantıda öğrenci servisleri ve okul çevresindeki trafik güvenliği önemli gündem maddelerinden birini oluşturdu. İlde kayıtlı 2.434 okul servis aracı bulunuyor; araçların teknik yeterliliği, emniyet kemeri kullanımı, araç takip sistemleri ve sürücü ile rehber personelin mevzuata uygunluğu titizlikle denetlenecek.

Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerindeki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülerek öğrencilerin okula gidiş-dönüşlerinde güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor.

dijital güvenlik, rehberlik ve farkındalık çalışmaları:

Çocukların suçtan, bağımlılıklardan ve dijital ortamların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yeni eğitim döneminde de yoğun şekilde devam edecek. 2025-2026 döneminde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından siber güvenlik, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis gibi konularda 41.730 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 156 faaliyet ile 114.235 kişiye ulaşırken, İl Jandarma Komutanlığı 310 okulda 1.850 öğretmen ve 5.100 öğrenciye okul güvenliği, akran zorbalığı ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Siber suçlara yönelik eğitimler kapsamında ise 21 okulda 613 öğretmen ve 24.150 öğrenci hedeflenerek farkındalık çalışmaları yürütüldü.

Yeni dönemde dijital becerilerin geliştirilmesi, eğitim teknolojilerinin bilinçli kullanımı ve güvenli internet bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor; bu çalışmalar öğrenci, öğretmen ve velileri kapsayacak şekilde planlanıyor.

sürekli izleme ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda eğitim başarısının sınav sonuçlarının ötesinde akademik gelişim, devamsızlık, rehberlik hizmetleri ve sosyal gelişim unsurlarıyla ele alınmasının önemi vurgulandı. Okulların ihtiyaçları düzenli izlenecek, sahadan elde edilen veriler analiz edilip ilgili kurumlara aktarılarak çözüm süreçleri yakından takip edilecek.

Toplantı sonunda 2025-2026 döneminde görev yapan öğretmenlere, okul yöneticilerine, eğitim çalışanlarına, emniyet ve jandarma personeline, kamu kurumları çalışanlarına, okul aile birliklerine ve eğitime katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de aynı iş birliği ve koordinasyon anlayışıyla öğrencilerin güvenli, sağlıklı, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görmelerine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

MANİSA’DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA DERS BAŞI YAPACAK YAKLAŞIK 270 BİN ÖĞRENCİNİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÇEVRELERİNDE ALINACAK ASAYİŞ, TRAFİK VE DİJİTAL GÜVENLİK TEDBİRLERİ GENİŞ KATILIMLI TOPLANTIDA MASAYA YATIRILDI.