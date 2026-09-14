Manisa'da otobüslere uydu destekli hassas konumlama testi

Manisa'da toplu taşımada yeni bir pilot uygulama başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha akıllı ve sürdürülebilir bir toplu ulaşım sunma hedefiyle Avrupa Birliği destekli bir girişime adım attı. Belediye, JULIA Projesi kapsamında Avrupa Birliği Uzay Programı Ajansı (EUSPA) tarafından finanse edilen teste katıldı. Proje, Horizon Europe programı çerçevesinde yürütülüyor ve Manisa'da şehir içi otobüs hatlarında gerçek ortamda denenmek üzere seçilen uygulamalar arasında yer alıyor.

sistemin işleyişi:

Proje, Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü liderliğinde ve belediye iştiraki MANULAŞ AŞ saha uygulamasıyla yürütülüyor. Şehir merkezinde hizmet veren otobüslere, Avrupa’nın gelişmiş uydu konumlama sistemi Galileo ile iletişim kuran geçici konum belirleme cihazları takılacak. Bu cihazlar sayesinde otobüslerin konumları, trafikteki farklı koşullarda bile santimetre düzeyinde hassasiyetle izlenebilecek.

Geçici cihazlar kalıcı bir değişiklik gerektirmeyecek biçimde tasarlandı; belirli test sürecinin tamamlanmasının ardından otobüslerden sökülecek. Test süreci belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmaksızın tamamen Avrupa Birliği hibesi ile finanse ediliyor.

beklenen etkiler:

Sistemin sağladığı yüksek doğruluk, dar sokaklarda veya yoğun caddelerde uydu sinyalinin kesilmesi gibi sorunların etkisini azaltacak ve otobüs duraklarındaki bekleme sürelerinin daha gerçekçi hesaplanmasını mümkün kılacak. Elde edilecek saha deneyimi, Manisa için gelecekte yolcu yoğunluğuna göre güzergâhları dinamik olarak ayarlayabilen, esnek ve akıllı otobüs hatlarına geçiş için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, testin günlük ulaşımı aksatmayacağını; uygulamanın kent içi trafik akışını ve yolcu memnuniyetini artırmaya yönelik veri sağlayacağını belirtiyor. Projenin sonuçları, kent ulaşım planlamasında karar destek sistemi olarak kullanılabilecek veriler sunacak ve uygulama yaygınlaştırılmadan önce saha performansı açısından değerlendirme imkânı verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası projelere katılım sayesinde dış kaynaklı hibe imkanlarını şehir için kazandırmaya devam edeceğini ve akıllı şehir uygulamalarını Manisa halkına entegre etmeye öncelik vereceğini açıkladı. Bu faaliyet, Avrupa Birliği tarafından Horizon Europe Hibe Anlaşması No. 101129891 kapsamında finanse edilen JULIA projesinin bir parçası olarak yürütülmektedir. Ancak burada ifade edilen görüş ve fikirler yalnızca yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya EUSPA’nın görüşlerini yansıtmayabilir; ne Avrupa Birliği ne de hibe veren kurum bu görüş ve fikirlerden sorumlu tutulamaz.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, VATANDAŞLARINA DAHA AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TOPLU TAŞIMA HİZMETİ SUNMAK AMACIYLA, HORİZON EUROPE PROGRAMI KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ UZAY PROGRAMI AJANSI (EUSPA) TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN BİR AVRUPA BİRLİĞİ (AB) GİRİŞİMİ OLAN JULIA PROJESİ’NE KATILDI.