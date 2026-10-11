Manisa'da otoyol çarpışmasında 11 kişi hayatını kaybetti; 2 şoför gözaltında

Kaza noktası ve ilk müdahale:

Manisa'nın Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi mevkiinde İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü ile bir tır çarpıştı. Olayda 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü yan devrilirken, 78 YD 559 plakalı tır yoldan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ambulanslar ve otoyol jandarma trafik ekipleri olay yerinde kurtarma ve güvenlik çalışmaları yürüttü. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmalar:

Kazanın etkisiyle 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürüyor ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler ilgili kurumlarca takip ediliyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayda bulunan yolcu otobüsünün şoförü ile tırın şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi. Resmi soruşturmanın ayrıntıları yetkili mercilerce yürütülüyor ve kaza nedenine ilişkin tespitler soruşturma tamamlandıkça açıklanacak.

Olay yerindeki ilk bulgular otobüsün yan devrildiğini ve tırın yol dışına çıktığını gösteriyor; ancak resmi açıklama ve adli tespitler kazanın kesin nedenini belirleyecek. Yetkililer, yol güvenliği ve trafik kuralları kapsamındaki değerlendirmeleri sürdürüyor.

MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİ İSTANBUL ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLUNDA TIR İLE YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 11 KİŞİ ÖLDÜ 27 KİŞİ DE YARALANDI.