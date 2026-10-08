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Manisa'da pembe kurdelelerle erken teşhis çağrısı

Manisa'da pembe kurdeleli yürüyüşte sağlık yöneticileri erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek vatandaşları düzenli tarama ve merkezlere davet etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa'da pembe kurdelelerle erken teşhis çağrısı

Manisa'da pembe kurdeleli yürüyüş düzenlendi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen pembe kurdeleli yürüyüşte erken teşhisin önemi vurgulandı. Manisa Valiliği önünden başlayan etkinlik, katılımcıların 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelmesiyle sona erdi.

Katılımcılar ve yürüyüşün hedefi:

Etkinlikte Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Metin Gümüş, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Ülker Kabadağ, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün ve Kızılay Şehzadeler Şube Başkanı Dilek Samanlı yer aldı. Sağlık yöneticileri ve katılımcılar, yürüyüş boyunca halka düzenli tarama ve sağlık kontrollerini ihmal etmeme çağrısında bulundu.

Erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetleri:

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, etkinlik kapsamında ekim ayı boyunca halk sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin öne çıkarıldığını belirtti. Zeren, kanserle mücadelede erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayarak yürüyüşün toplumda erken teşhis ve düzenli taramalar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Zeren, vatandaşların herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının önemine dikkat çekti ve özellikle Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin bu alandaki rolüne işaret etti. Bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, üreme sağlığı danışmanlığı, kanser taramaları, sigara bırakma polikliniği ve sosyal gelişim uzmanlığı gibi birimlerin hizmet verdiği aktarıldı.

Vatandaşların aile hekimlerinin yönlendirmesiyle veya doğrudan merkezlere başvurarak hizmet alabileceği, randevu mekanizmalarının bulunduğu kaydedildi. Etkinlik yetkilileri, düzenli sağlık kontrollerinin ve tarama programlarının hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi açısından hayati önem taşıdığını tekrar hatırlattı.

MANİSA&#039;DA MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PEMBE KURDELELİ YÜRÜYÜŞTE, ERKEN...

MANİSA'DA MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PEMBE KURDELELİ YÜRÜYÜŞTE, ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ. SAĞLIK YÖNETİCİLERİ VE KATILIMCILAR, VATANDAŞLARA DÜZENLİ TARAMA VE SAĞLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEME ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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