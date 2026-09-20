Manisa'da son dakika golüyle mağlubiyet

maçta öne çıkanlar:

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği İstanbulspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Maç boyunca iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken karar anları son bölüme kaldı; Manisa'nın aradığı gol gelmeyince İstanbulspor hızlı bir hücumla skoru belirledi.

manisa cephesi:

Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Selman Coşkun, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bugün kendi sahamızda, seyircimizin önünde kazanmamız gereken bir maça çıkmıştık. Maçı ilk yarı olarak değerlendirdiğimizde rakibimiz oyunu alan ve zaman bırakmadan oynamaya çalıştı. Biz rakibin blok aralarında ve blok içinde topla buluşmaya çalıştık. Bunu, maçın büyük bölümünde yapamadık. İkinci yarıya daha farklı bir ofansif anlayışla çıkmak istedik. Özellikle, birinci bölgeden ve ikinci bölgeden savunma arkasına atacağımız toplarla ilerlemek istedik. Bunu yaparken de oyuncularımızın hareketliliği çok önemliydi. Zaman zaman buna yönelik pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik. Dolayısıyla maçın son dakikalarda risk aldığımız için bir hızlı hücumdan ne yazık ki gol yedik. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bundan sonraki müsabakaya milli takım arasında en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar" dedi.

istanbulspor cephesi:

İstanbulspor Teknik Direktörü Pirali Ali sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı: "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Son dakika galibiyeti. Milli maç ara arasına giriyoruz. 3 haftamız var. İnşallah güzel şekilde hazırlanırız. Bu galibiyet sahadaki çocuklarımıza aittir. Kendilerini tekrar tebrik ediyorum". Teknik direktör, son dakikada gelen galibiyetin moral ve hazırlık sürecine katkı sağlayacağını vurguladı.

İSTANBULSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ PİRALİ ALİ