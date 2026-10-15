Manisa'da son dakikada kurtaran penaltı: Esenler Erokspor 1-1
Trendyol 1. Lig 10. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Esenler Erokspor'u ağırladı. Karşılaşma son bölüme kadar dengede giderken bitime yakın dakikalarda karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Hakem triosu Doğukan Yıldırım, Yusuf Şimşek, Mehmet Erdoğan şeklindeydi.
maçtan dakikalar:
3. dakikada Esenler Erokspor'da Gueye'nin sağından hareketlenen Faye'ye pasını çıkardı. Faye'nin ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şut sol direğin yanından auta gitti.
25. dakikada sağ kanattan Anziani'nin pasıyla topla buluşan Benrahou, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert bir şut çekti; top yandan auta çıktı.
60. dakikada Enes'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gönderilen top kafalardan sekerek Gueye'nin önüne düştü. Gueye'nin yakın mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruş üst direğe çarparak dışarı gitti.
80. dakikada sol kanattan Anziani'nin kullandığı köşe vuruşunda Esenler savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ada, ceza sahası içinde ayağının dışıyla yaptığı vuruşta fileleri buldu. Manisa 1-0.
90+2. dakikada Recep'in ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak ceza sahası içinde Atakan'ın eline çarptı. Hakem Doğukan Yıldırım, VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Kanga sol köşeden topu ağlara göndererek skoru eşitledi. Maç 1-1 bitti.
kadrolar ve notlar:
Manisa FK: Yüksel, Kadir, Herelle, Ada, Osman Kaynak (Yasin dk. 75), Toure, Benrahou (Yunus Emre Dursun dk. 90), Atakan, Anziani, Yusuf (Osman Kahraman dk. 78), Vargas. Yedekler: Metehan, Yunus Emre Köse, Fırat, Lindseth, Lemina, Emre, Ahmet. Teknik direktör: Selman Coşkun.
Esenler Erokspor: Erdem, Furkan, Bahadır, Claro, Enes, Kanga, Janvier (Ferhat dk. 84), Faye (Yusuf dk. 75), Mikail (Recep dk. 84), Burak (Zeqiri dk. 75), Gueye (Kubilay dk. 68). Yedekler: Ertuğrul, Tugay, Buljubasic, Erkan, Hayrullah. Teknik direktör: Hikmet Karaman.
Goller: Ada (dk. 80) (Manisa FK), Kanga (dk. 90+6 pen.) (Esenler Erokspor). Sarı kartlar: Janvier, Gueye, Claro, Enes, Kanga (Esenler Erokspor), Kadir Kaan (Manisa FK).
TRENDYOL 1. LİG'İN 10. HAFTASINDA MANİSA FUTBOL KULÜBÜ SAHASINDA AĞIRLADIĞI ESENLER EROKSPOR'U AĞIRLADI.
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