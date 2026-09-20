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Manisa'da son düdükte karar: İstanbulspor 90+4'te Mustafa ile 1-0 kazandı

Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İstanbulspor, Mustafa'nın 90+4'teki golüyle Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti; mücadele son ana kadar dengeliydi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 19:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa'da son düdükte karar: İstanbulspor 90+4'te Mustafa ile 1-0 kazandı

Manisa'da son düdükte karar: İstanbulspor 90+4'te Mustafa ile 1-0 kazandı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol için etkili ataklar geliştirse de skoru belirleyen son an oldu; maç 90+4. dakikada Mustafa'nın golüyle 1-0 tamamlandı.

maçtan dakikalar:

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kadir, ceza sahasının sağ iç kısmında hareketlenen Benrahou'ya çıkardı. Benrahou'nun şutunda savunmadan seken topu kaleci Alp kornere çeldi.

24. dakikada İstanbulspor atağında Fall sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içindeki Yusuf'a aktardı. Altıpas içinde Yusuf'un vuruşu kale çizgisi önünde savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

56. dakikada Kadir'in sağ kanattan ortasına Sylla ceza sahasında kafa ile yükseldi, ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

70. dakikada Manisa atağında sol kanatta Yusuf topu aldı; ceza sahasında Benrahou'nun sol çaprazdan sert şutunda top yan kale direğine çarparak auta çıktı.

82. dakikada Benrahou'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sylla'nın şutu az farkla direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada İstanbulspor atağında Cham sol kanattan rakibinden sıyrılarak yerden ortaladı; altıpas önünde Mustafa'nın düzgün gelişine vuruşunda top filelerle buluştu ve maç 0-1 sona erdi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

Manisa FK: Vedat, Yusuf (Lemina dk. 90), Herelle, Ada (Yasin dk. 86), Kadir, Atakan, Toure, Benrahou Anziani, Vargas (Osman Kahraman dk. 63), Sylla
Yedekler: Yüksel Egemen, Yunus Emre Köse, Osman Kaynak, Fırat, Kerem, Yunus Emre Dursun, Ahmet
Teknik Direktör: Selman Coşkun

İstanbulspor: Alp, Ologo, Duran, Emrecan, Deniz (Cham dk. 66), Mendy, Dijlan (Kubilay dk. 73), Berk Ali (Vefa dk. 73), Iliev (Ömer Faruk dk. 66), Yusuf, Fall (Mustafa dk. 73)
Yedekler: İsa Doğan, İsa Dayaklı, Njie Enver Azmi, Ali
Teknik Direktör: Pirali Ali

Gol: Mustafa (dk. 90+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Deniz, Mendy, Mustafa (İstanbulspor); Vedat, Yasin, Toure (Manisa FK)

Maç boyunca tempo zaman zaman yükseldi, ancak pozisyonların büyük kısmı savunma blokları ve kaleci müdahaleleriyle sonuçlandı. İstanbulspor, son dakikada bulduğu golle deplasmandan üç puanla ayrıldı.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA İSTANBULSPOR&#039;U AĞIRLADI.

TRENDYOL 1. LİG'İN 8. HAFTASINDA MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA İSTANBULSPOR'U AĞIRLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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