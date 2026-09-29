Manisa'da teknolojiyle risk yönetimi: SORİ ile erken müdahale hedefi

Valilik koordinasyonunda dijital temelli önleme yaklaşımı

Manisa Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen Bağımlılığı Önleme Eylem Planı ve dijital altyapısı SOSYAL RİSK İNDEKSİ (SORİ) değerlendirmesi, bağımlılıkla mücadelede risk yönetimini merkeze alan bir strateji ortaya koydu. Toplantı, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı; kurul üyesi kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede sorunun ortaya çıkmasını beklemeyen, riski önceden gören ve veriyi anlamlandırarak hızlı müdahale eden teknoloji destekli bir sistemin inşa edildiği vurgulandı. Eylem Planı; öğretmen, rehberlik servisi, aile, aile hekimi, sağlık, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerinin aynı sistem içerisinde koordineli çalışmasını ve veri paylaşımıyla risklerin erken aşamada belirlenmesini hedefliyor.

SORİ nasıl çalışıyor ve neyi hedefliyor:

SORİ uygulaması; davranış değişiklikleri, akademik performans, sosyal çevre, rehberlik başvuruları ve diğer risk göstergelerini bütüncül şekilde değerlendirerek bireylerin risk düzeyini belirliyor. Belirlenen risk düzeyine göre düşük, orta ve yüksek risk kategorilerine ayrılan kişilere; önleyici destek, yakın izlem ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirme yapılması öngörülüyor.

Sistemin yalnızca veri toplayan bir yapı olmadığı, veriyi anlamlandıran, riski görünür hâle getiren ve erken müdahaleyi destekleyen dinamik bir erken uyarı mekanizması olarak çalışmasının hedeflendiği toplantıda tekrarlandı. Bu çerçevede risk yönetimi, yalnızca müdahale değil, önleyici ve izlenebilir uygulamalarla ele alınıyor.

Uygulama, eğitim ve izleme süreçleri:

Eylem Planı kapsamında öğretmenlerin erken uyarı süreçlerindeki rolünün güçlendirilmesi, aile hekimlerinin koruyucu sağlık ve erken değerlendirme süreçlerine dâhil edilmesi ile öğrenci ve aile eğitimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca dijital bağımlılık ve dijital ortamlardaki risklere yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması planlanıyor.

Toplantıda paylaşılan verilere göre 2026 yılının ilk 8 ayında 634 PDR öğretmeni, psikolog ve ilgili uzmana SORİ Yazılım Eğitimi verildi ve 161.094 kişiye bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. İlçe bazlı çalışmaların düzenli takibi, kişi bazlı izleme ve gerektiğinde uzman desteğinden yararlanılması kararları alındı.

Vali Vahdettin Özkan açılış konuşmasında bağımlılığın toplum sağlığını ilgilendiren öncelikli bir konu olduğunu vurgulayarak özellikle dijital bağımlılık tehdidine dikkat çekti. Özkan, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca ortaya çıkandan sonra yapılacak müdahalelerle sınırlı kalamayacağını; risklerin önceden tespit edilmesi, erken fark edilmesi ve ihtiyaç hâlinde hızlı, etkili müdahalenin sağlanması gerektiğini belirtti.

Vali Özkan toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Her kurumun kendi eylem planları oluşturuldu. Zararlı maddelerle mücadele ve dijital arenadaki riskleri kontrol altında tutmak için çalışmalarımızı hayata geçirdik. Özellikle zararlı maddelerin arzını kontrol altında tutmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Emniyet ve jandarma birimlerimiz bununla ilgili operasyonları yapıyor. Rehabilitasyon faaliyetleri de sağlık birimlerimiz tarafından yürütülüyor. Eylem planında önemli noktalardan birisi de talebin kontrol altında tutulmasıdır."

Vali Özkan ayrıca, "Tüm çocuklarımız riske maruz kalıyor. Eylem planında asıl odaklandığımız nokta burasıdır. Riske yönelik müdahale planlarımızın etkili olması için risk unsurlarını ve aktörleri bilmemiz gerekiyor. Ailelerin, öğretmenlerin, aile hekimlerinin önemli görevler üstlendiği eylem planımızı etkili şekilde uygulamalıyız" sözleriyle çocukların korunmasına ve paydaş sorumluluğuna işaret etti.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, talebin kontrolü ve arzı engellemeye yönelik operasyonların sürdürülmesi; sağlık kurumlarınca yürütülen rehabilitasyon ve koruyucu hizmetlerin eş zamanlı işletilmesi plana dâhil edildi. Uygulamada kişi mahremiyeti ve kişisel verilerin güvenliğinin korunmasına da özel önem verileceği belirtildi.

Toplantının son bölümünde kurul üyesi kurumların yürüttükleri faaliyetler ve önümüzdeki dönemde planlanan çalışmalar sunuldu; ardından kurul üyelerinin görüşleri alındı. Manisa'da il ve ilçe düzeyinde oluşturulan eylem planlarının izlenebilir, sonuç odaklı ve dinamik bir yapı olarak uygulanmasına yönelik adımların atılmaya devam edileceği kaydedildi.

MANİSA VALİLİĞİ BAĞIMLILIĞI ÖNLEME EYLEM PLANI VE SOSYAL RİSK İNDEKSİ (SORİ) DİJİTAL ALTYAPISININ ELE ALINDIĞI BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI, VALİ VAHDETTİN ÖZKAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA; BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE RİSKLERİN ERKEN TESPİTİ, ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VE HIZLI MÜDAHALE MEKANİZMALARI DEĞERLENDİRİLDİ.