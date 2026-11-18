Operasyonun detayları:

Manisa Şehir Hastanesi'nde, nadir görülen damar anomalisi Nutcracker sendromu nedeniyle daha önce iki kez ameliyat geçiren 15 yaşındaki Cennet Bozkurt'a, tıkanan greftin yerine farklı bir noktadan yeni greft yerleştirildi. Ameliyat, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tezcan Bozkurt ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meriç Kutlu tarafından ortak çalışmayla gerçekleştirildi.

Greft için farklı güzergah oluşturuldu:

Op. Dr. Meriç Kutlu, hastanın daha önce iki kez ameliyat geçirdiğini ve bu nedenle yeni greftin farklı bir açı ve noktadan geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kutlu, ameliyatın kendi sorumluluklarındaki bölümde kalın bağırsağın damarlarını taşıyan mezenter dokusunu kaldırarak greftin geçeceği alanı hazırladıklarını ve greftin planlandığı şekilde geçtiğini ifade etti.

Uzmanların değerlendirmesi:

Op. Dr. Tezcan Bozkurt, hastanın başka bir merkezde iki kez ameliyat olduğunu ve yerleştirilen greftin tıkanması üzerine kendilerine başvurduğunu söyledi. Bozkurt, Nutcracker sendromunun sol böbrek toplardamarının aort ile üst mezenterik arter arasında sıkışmasıyla ortaya çıkan nadir bir damar anomalisi olduğunu; bunun böbrekten kanın toplardamar yoluyla dönüşünü bozduğunu ve böbrekte kanama, idrarda protein kaçağı, ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliği veya böbrek kaybına kadar varabilecek ciddi sonuçlara yol açabildiğini anlattı.

"Hastamızı değerlendirdiğimizde ameliyatın zor olacağını düşündük. Çünkü aynı bölgede daha önce iki kez ameliyat geçirmişti. Yeni bir greft yerleştirerek böbrek toplardamarındaki basıncı düşürmeyi ve böylece hastamızın şikayetlerinin gerilemesini sağlamayı planladık. Çocuk Cerrahımız Meriç hocamla birlikte hastamızı değerlendirdik ve ameliyatı planladık. Ameliyatı da birlikte gerçekleştirdik," dedi.

Hastanın öyküsü ve sonuç:

15 yaşındaki Cennet Bozkurt, hastalığın ailedeki böbrek rahatsızlıkları nedeniyle yapılan kontroller sırasında tesadüfen ortaya çıktığını; baş ağrısı şikayetiyle nefroloji bölümüne başvurduğunu ve doktorunun ultrason istemesi üzerine Nutcracker sendromunun tespit edildiğini anlattı. Cennet, "Tezcan Bey ve Meriç Bey bu kez ameliyatı farklı bir yöntemle yaptılar. Ameliyatım başarılı geçti. İkisine de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hastanın babası da kızının daha önce iki kez ameliyat geçirdiğini belirterek Manisa Şehir Hastanesi'ndeki hekimlere teşekkür etti. Operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı ve ameliyatın başarıyla tamamlandığı bildirildi.

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ’NDE, NUTCRACKER SENDROMU NEDENİYLE DAHA ÖNCE İKİ KEZ AMELİYAT GEÇİREN 15 YAŞINDAKİ CENNET BOZKURT’A ÜÇÜNCÜ OPERASYONUNDA FARKLI BİR CERRAHİ YÖNTEM UYGULANDI.