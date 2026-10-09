Manisa'da üçüncü dönem: meclisin tercihiyle Mehmet Yılmaz yeniden başkan

Mehmet Yılmaz üçüncü dönemine başladı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 2026-2030 dönemi organ seçimleri tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Mehmet Yılmaz öncülüğündeki sarı liste, geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Seçim sürecinin ayrıntıları:

Yaklaşık dört ay süren seçim takvimi, 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından meclis oylamasıyla sonlandı. Manisa TSO meclisinde kayıtlı 64 üyeden 63 üye oy kullanırken kullanılan oyların 3'ü geçersiz sayıldı. Geçerli oylar arasında sarı liste 54 oy, beyaz liste 6 oy aldı. Daha önceki meslek komiteleri seçimlerinde sarı listeler, yarıştıkları 22 komitenin tamamında başarı elde etmişti.

Oy dağılımı ve katılım verileri, meclisin güçlü bir tercih ortaya koyduğunu gösterdi. Seçimin huzur ve güven içinde tamamlanmasında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile seçim kurulları ve müdürlüklerinin personelinin katkısı da öne çıkarıldı.

Yılmaz'ın değerlendirmesi ve yeni dönem hedefleri:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Mehmet Yılmaz, sürecin demokratik olgunluk içinde tamamlandığını belirterek destek veren üyelere teşekkür etti. Yılmaz, kurumsal itibarın korunmasının öncelikleri olduğunu ve seçim döneminde çıkan karalama ve yanlış bilgilendirmelere rağmen çalışma disiplinlerinden taviz vermediklerini vurguladı.

Manisa TSO'nun 154 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bundan sonra tüm üyeler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni dönemde özellikle orta ölçekli sanayinin geliştirilmesine yönelik gizli tutulan birkaç proje bulunduğunu ve bunların Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütüleceğini belirtti; projelerin seçim vaadi olarak algılanmaması için açıklamaların seçimin ardından yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, yeni dönemde yol haritasını 2030 vizyonu doğrultusunda şekillendireceklerini; tarım, sanayi, ticaret ve doğal kaynakların daha iyi değerlendirilmesi, ihracattan payın artırılması ve sanayinin güçlendirilmesi hedeflerinin öncelikli olduğunu söyledi. Yerel yönetimler, hükümet ve bakanlıklarla iş birliği içinde çalışacaklarını ekledi.

Yeni yönetim ve delegeler:

Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak İlker Bilgin, Kerem Özdeveciler, Hüseyin Bezci, Rıfat Sarı, Mehmet Baki Kılıç, Tevfik Aslaner, Aslan Yılmaz, Halil Yardımcı, Özcan Ercoş ve Öner Gürsel seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Burhanettin Yaşar, Hakan Kadayıfçılar, Tevfik Atlı, Cemil Yakan, Ramazan Yıldız, Onur Taylan, Tamer Bürümlü, Gültekin Aşçı, Hasan Taşkıran ve Volkan Has oldu.

Disiplin Kurulu üyeliklerine Berk Mersinli, Alpaslan Özgürler, İsmail Aydın, İsmail Tazegül, Çiğdem Beyazkurt Güder ve Cemal Öztürk seçildi. TOBB asıl delegeleri olarak Ali Karanfilci, Burhanettin Yaşar, Çağrı Tuatay, Hakan Kadayıfçılar, İdris Şendil, Muharrem Diz ve Osman Sönmez belirlendi; yedek delegeler arasında Tamer Bürümlü, Uğur Özhan, Volkan Has, Atilla Altuntaş, Onur Taylan, Mehmet Ali Ok ve Ruşan Gültekin yer aldı.

Seçimlerin ardından Mehmet Yılmaz ve ekibi, Meclis'in verdiği güveni sorumluluk bilinciyle karşılayacaklarını belirterek, Manisa'nın ekonomik geleceğine yönelik projeleri hayata geçirmeye odaklanacaklarını açıkladı.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA 2026-2030 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE MEHMET YILMAZ’IN ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ SARI LİSTE 54 OY ALIRKEN, GENCAY ESENDAĞ’IN BEYAZ LİSTESİ 6 OYDA KALDI. GEÇERLİ OYLARIN ÇOK BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU ALAN MEHMET YILMAZ, ÜÇÜNCÜ KEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.