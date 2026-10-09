Manisa'da veda: 45 yılını kamuya adayan Ayşe Serap Güney

uğurlama programında duygusal anlar:

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, 45 yıl süren meslek hayatını emeklilikle sonlandırdı. Son mesai gününde mesai arkadaşlarının düzenlediği sürpriz doğum günü ve uğurlama programı ile karşılaşan Güney, törende duygusal anlar yaşadı.

Öğle yemeği molasında gerçekleştirilen programda kurum çalışanları bir araya geldi; pasta kesildi, anılar paylaşıldı ve Güney’e plaket ile çeşitli hediyeler takdim edildi. Sade ama içten bir törenle düzenlenen etkinlikte çalışma arkadaşlarının katkıları dikkat çekti.

vali ziyareti ve temenniler:

Emeklilik öncesi son resmi görüşmelerinden biri kapsamında Güney, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Vali Özkan, Güney’in Manisa’da yürüttüğü başarılı ve özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, emeklilik döneminin sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Programda yer alan Manisa Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, tören sırasında Güney’e plaket sundu; kurum çalışanları da hizmetleri için kendisine hediyelerini takdim etti.

sürpriz doğum günü ve veda konuşması:

Manisa’da yaklaşık 3,5 yıldır görev yaptığını belirten Güney, törende yaptığı konuşmada mesleğe erken yaşta başladığını ve Manisa’dan emekli olmanın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Konuşmasında şunları söyledi: "Ben artık bugün fiili olarak 65 yaşımı bitirmiş oluyorum. Böylece yaşım da ortaya çıkmış oldu, artık saklama şansım da kalmadı. Ama çok güzel bir hayat sürdüm. Acısıyla, tatlısıyla, zorlukları da oldu ama ben Allah’a şükrediyorum. Bana güzel şeyler gösterdi. Hayatımda güzellikler de çok oldu. Çok güzel insanlar oldu hayatımda. İzleri kaldı; yol gösterdiler, rehber oldular, ışık oldular. Bunları bir güzellik olarak gördüm ve herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım, gayret ettim".

Güney, meslek hayatı boyunca "hep severek, isteyerek çalıştım" ifadelerini kullanarak, görev süresince kendisine destek olanlara teşekkür etti. Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit ve çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı minnettarlığını iletti: "Birlikte görev yaptığımız süre içerisinde bana desteklerinizden dolayı, katkılarınızdan dolayı, emeklerinizden ve samimiyetinizden, dostluğunuzdan, arkadaşlığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Ben de güzel hatıralarla ayrılmış olacağım."

Uğurlama programı, Güney’in kamu hizmetine adadığı 45 yıllık kariyerin anıldığı, karşılıklı teşekkürlerin ve iyi dileklerin paylaşıldığı samimi bir tören olarak son buldu.

MANİSA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ AYŞE SERAP GÜNEY, 45 YILLIK MESLEK HAYATINI EMEKLİLİKLE NOKTALARKEN MESAİ ARKADAŞLARININ DÜZENLEDİĞİ SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ VE UĞURLAMA PROGRAMINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI.