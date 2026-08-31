Manisa'da yardımcı eczacılık için 20 kişiye mesleki eğitim kapısı aralanıyor

Kursun kapsamı ve hedefleri:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasındaki iş birliği protokolünün Manisa uygulaması hayata geçirildi. Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü ile Manisa Eczacı Odası arasında imzalanan protokol kapsamında, 20 katılımcıya yönelik "Yardımcı Eczacı" mesleğinde Mesleki Eğitim Kursu düzenlenecek. Kurs, 1 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 18 Şubat 2027 tarihinde tamamlanacak.

Programın temel amacı, mesleğe yeni adım atan eczacı adaylarının mesleki bilgi ve deneyimlerini çalışma ortamında geliştirerek, yardımcı eczacılık süreçlerinin güçlendirilmesi ve eczanelerin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamaktır.

eğitim içerikleri ve mali destek düzenlemeleri:

Kurs, saha uygulamaları ve teorik eğitim unsurlarını bir arada sunarak katılımcıların eczane işleyişine hızlı adaptasyonunu hedefliyor. TEB iş birliğinde düzenlenen kurslarda hem katılımcılar hem de eğiticiler için sağlanan destekler artırıldı. Buna göre kursiyerlere yapılan zaruri gider ödemeleri, her fiili eğitim günü için standart tutarın yüzde 30 fazlası olarak uygulanacak. Ayrıca alanında uzman eczacıların eğitim süreçlerine katılımını teşvik etmek amacıyla eğitici ücretlerinde de artış sağlandı.

saha odaklı iş birliği ve yetkililerin değerlendirmesi:

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, sektör temsilcileriyle yapılan iş birliklerinin istihdama yönelik eğitim modellerinin oluşturulmasında önemli rol oynadığını vurguladı. Tufan, "İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamla buluşturulması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sektör temsilcilerimizle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde ihtiyaçları doğrudan sahadan tespit ediyor, eğitim çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz" sözleriyle projenin sahadan beslenen bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti.

Tufan ayrıca, "Yardımcı Eczacı mesleğinde düzenleyeceğimiz Mesleki Eğitim Kursu ile genç yardımcı eczacılarımızın mesleki deneyim kazanmalarını ve çalışma hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğinin katılımcılarımıza, eczacılarımıza ve Manisa’nın istihdam yapısına katkı sağlamasını diliyorum" diyerek programın istihdama katkı beklentisini ortaya koydu.

eczacı odasından değerlendirme ve gelecek planları:

Manisa Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Duygu Elmas Mutlu, İŞKUR İl Müdürlüğü ile yürütülen çalışmaların uygulama aşamasına geçmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Mutlu, "Bugün bizim için güzel ve önemli bir adım atıyoruz. Özellikle mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızın yardımcı eczacılık süreçlerini daha kolay tamamlayabilmeleri ve eczanelerimizin de bu süreçte desteklenmesi bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu.

Elmas Mutlu, yürütülen çalışmaların yalnızca yardımcı eczacılıkla sınırlı kalmayacağını, eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarının da planlandığını belirtti ve "Bugün attığımız bu adımın genç meslektaşlarımız ve eczanelerimiz açısından güzel sonuçlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa İŞKUR ile Manisa Eczacı Odası arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde genişletilmesi planlanıyor. Yardımcı eczacılık alanındaki kursun yanı sıra, eczanelerin personel ihtiyacına yönelik eğitim ve istihdam çalışmaları da geliştirilerek bölge çapında nitelikli istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ (TEB) ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN MANİSA UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ.