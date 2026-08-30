Manisa'da zafer coşkusu çocukların gülüşünde hayat buldu

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çocuk etkinliğiyle renkli görüntülere sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen programda oyun alanları, yüz boyama, maskot gösterileri ve lezzet ikramları miniklere keyifli anlar yaşattı.

etkinliğin öne çıkanları:

Program, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye daire başkanları, aileler ve çok sayıda çocuğun katılımıyla yapıldı. Etkinlik alanında kurulan oyun istasyonları ve maskot gösterileri, çocukların yoğun ilgisini çekti. Yüz boyama, atölye çalışmaları ve mobil ikram noktaları ailelerden olumlu tepkiler aldı.

Etkinliğe katılanlarla sohbet eden bazı aileler, bu tür organizasyonların artarak sürmesini istedi. Gonca Yalı etkinlik hakkında Öncelikle herkesin bayramı kutlu olsun. Çocuklar çok eğleniyor. Çok keyif aldık ifadesini kullandı. Hasan Özdemir ise belediyenin son yıllarda düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerinden memnuniyet duyduklarını belirterek programların çoğalmasını beklediklerini vurguladı. Mesut Yılmaz da Başkanımızın yaptığı çok güzel bir etkinlik. Çocuklarımız çok mutlu. Mobil ikram, mısırlar ve ortam çok güzel şeklinde konuştu.

defne'nin balon uçuşu özel an oluşturdu:

Etkinliğin en duygusal anlarından biri, lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan 4 yaşındaki Defne Demir için düzenlenen balon uçurma töreniydi. Defne, abisinden yapılan ilik naklinin ardından tedavi sürecini atlattı ve balon uçurmayı çok istediğini ailesine iletti.

Defne'nin annesi Gül Sevgi Demir ve babası Şükrü Demir kızlarının dileğini ÇÖZMER aracılığıyla Başkan Besim Dutlulu'ya iletti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki özel törende Defne, ailesiyle birlikte rengarenk balonlarını gökyüzüne bıraktı. Bu an, hem Defne'nin yüzündeki mutluluk hem de Zafer Bayramı coşkusuyla birleşerek alanda duygulu anlar yarattı.

Program kapsamında düzenlenen halk oyunları gösterisine yaklaşık 55 çocuk katıldı ve performanslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik sonunda aileler, çocukların doyasıya eğlenmesine olanak tanıyan organizasyon için yetkililere teşekkür etti ve benzer etkinliklerin devamını istedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik bu tür etkinliklerin kent kültürünün ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. Zafer Bayramı programı, hem milli coşkuyu hem de toplumsal birlikteliği pekiştiren anlara sahne oldu.

MANİSA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ÇOCUKLARIN NEŞESİYLE TAÇLANDI. CUMHURİYET MEYDANI’NDA DÜZENLENEN ÇOCUK ETKİNLİĞİNDE MİNİKLER DOYASIYA EĞLENİRKEN, LÖSEMİYİ YENEN 4 YAŞINDAKİ DEFNE DEMİR’İN BALON UÇURMA HAYALİ DE ZAFER BAYRAMI’NDA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ.