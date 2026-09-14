Manisa’da zil çaldı: 270 bin öğrenciyle yeni eğitim yılı merhamet vurgusuyla başladı

Manisa’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı

Manisa’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı, il genelinde 1.176 okul/kurumda resmen başladı. Yeni dönemle birlikte 270 bin 12 öğrenci ile 20 bin 438 öğretmen eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. Açılış törenleri ve İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında kentte kortej yürüyüşü, çelenk sunma ve okul etkinlikleri düzenlendi.

kortej yürüyüşü ve İlköğretim Haftası etkinlikleri:

Program kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğrenciler, öğretmenler ve kurum müdürlerinin katılımıyla Gazi İlkokulu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu ve Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni yapıldı. Kortejde yeni eğitim yılının ilk gününde katil İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze’deki çocuklara dikkat çekildi.

Tören ve yürüyüşe katılım, okulların açılış coşkusunu ve toplumun eğitim sürecine verdiği önemi ortaya koydu. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin bir arada olduğu etkinlikler, İlköğretim Haftası’nın sembolik amaçlarını pekiştirdi.

eğitim anlayışı ve Uğurelli’nin mesajı:

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli törende yaptığı konuşmada yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi ve eğitimin sınav ve derslerin ötesinde bir anlam taşıdığını vurguladı. Uğurelli, "Biz biliyoruz ki eğitim ve öğretim yalnızca sınıflarda ders anlatmaktan, kitaplardan ve sınavlardan ibaret değildir. Talim ve terbiye; bir çocuğun dünyasına dokunmak, merakını büyütmek, hayallerine yön vermek ve kendisine inanmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Uğurelli, sözlerinin devamında dünyadaki adaletsizliklere dikkat çekerek, "Bu sabah kendi çocuklarımızın okul heyecanını yaşarken, Gazze’de çocuklukları ellerinden alınan çocukları da unutmadık. Çünkü maarif; aklı bilgiyle, gönlü merhametle, insanı vicdanla buluşturabilmektir" dedi.

Konuşmasının sonunda Uğurelli, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve hayatını kaybeden öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak İlköğretim Haftası’nın ve 2026-2027 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

MANİSA'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI. MANİSA’DA 270 BİN 12 ÖĞRENCİ, 20 BİN 438 ÖĞRETMEN İÇİN 1.176 OKUL/KURUMDA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞLADI.