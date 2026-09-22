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Manisa'daki yaralı öğrencilerle hastanede buluştu: adalet bakan yardımcısı Tuncay soruşturmanın takipçisi

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Manisa Turgutlu'daki saldırıda yaralanan 11 öğrenciyi hastanede ziyaret etti; 3'ünün durumu ağır, sorumlular gözaltında.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:14

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EDİTÖR: Caner Şahin

Manisa'daki yaralı öğrencilerle hastanede buluştu: adalet bakan yardımcısı Tuncay soruşturmanın takipçisi

Manisa'da inceleme ve ziyaret

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesine geldi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında yaşanan silahlı saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı ve olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hastanede ziyaret ve aile görüşmeleri:

Tuncay, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geçerek tedavileri süren öğrencileri ziyaret etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre 11 yaralı öğrenci bulunuyor, bunlardan 3'ünün durumu ağır. Bakan Yardımcısı, Adalet Bakanı Akın Gürlek adına öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yaralıların aileleriyle görüştü.

Soruşturmanın kapsamı ve yasal düzenleme:

Hastane çıkışında açıklama yapan Tuncay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatlarıyla toplumda hassasiyet oluşturan konuların kararlılıkla takip edildiğini vurguladı. Bu ve benzer olaylarla ilgili yapılan düzenlemeye dikkat çekerek TCK'nın 233/4. maddesi'nin ailelerin sorumluluğunu artırdığını hatırlattı.

Tuncay, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü, sorumluların şu anda gözaltında olduğunu bildirdi. Gözaltında olanlar arasında çocuğun ihmali bulunan annesi ve babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları ile bu çocuğa av tüfeği ve fişeğini temin eden av tüfeği bayisinin bulunduğu belirtildi. İhmali olan herkesin, hangi konumda olursa olsun, hakkında gereğinin yapılacağı ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Tuncay, soruşturmanın TCK'nın ilgili maddeleri doğrultusunda devam ettiğini ve yetkili kurumların gerekli adımları atacağını söyledi.

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Manisa&#039;da yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Adalet Bakan Yardımcısı Tuncay, Manisa'da yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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