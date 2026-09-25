Manisa'dan yeşile yatırım: Muradiye fidanlığı 2026 hedefini ilan etti

Muradiye fidanlığı 82 yıldır sürdürülen üretimini artırıyor

Manisa'da 1944 yılından bu yana faaliyet gösteren Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü, uzun yıllardır milyonlarca fidan üreterek bölgesel ve ulusal ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor. Kurum, gelecek yıl için belirlediği üretim hedefiyle hem ormanlık alanların ağaç ihtiyacını karşılamayı hem de kent içi yeşil alanların bitki tedarikini güçlendirmeyi amaçlıyor.

2026 hedefi ve kullanım alanları:

Müdürlük, 2026 yılında 6 milyon 200 bin fidan üretmeyi hedefliyor. Bu üretim planı, özellikle erozyon kontrolü, yeni orman alanlarının oluşturulması ve mevcut ormanların güçlendirilmesi gibi ağaçlandırma projelerinin fidan ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca üretilen fidanların bir kısmı parklar, bahçeler ve kamusal yeşil alanlarda kullanılmak üzere ayrılacak.

Fidan Market ve vatandaşlara hizmet:

Fidanlık bünyesinde hizmete açılan Fidan Market, vatandaşların bahçe ve peyzaj ihtiyaçlarına yönelik 120 farklı türde bitkiyi satışa sunuyor. Muradiye Orman Fidanlık Müdürü Ahmet Ödemir, konuyla ilgili olarak, "1944 yılından bu yana milyonlarca fidan üreterek daha yeşil bir ülke için katkı sunuyoruz. 2026 yılında 6 milyon 200 bin fidan üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu üretimle hem ağaçlandırma çalışmalarının fidan ihtiyacını hem de park ve bahçelerin süs bitkisi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ödemir, vatandaşların doğru bitki seçimi yapabilmeleri için fidanlıkta görevli uzman personelin destek sunduğunu ve herkesi Fidan Market'e davet ettiklerini belirtti: "Vatandaşlarımızın doğru ve sağlıklı bitki seçimini yapabilmeleri için uzman personelimiz de kendilerine yardımcı oluyor. Tüm vatandaşlarımızı Fidan Marketimize bekliyoruz."

Muradiye Orman Fidanlığı'nın bu hedefi, hem kırsal hem kentsel ölçekte yeşil alanların planlı şekilde büyütülmesine katkı sağlayacak. Üretim kapasitesinin artırılması, yerel taleplerin karşılanmasının yanı sıra bölgesel çevre politikalarına da olumlu yansıyacak şekilde görülüyor.

MANİSA’DA 1944 YILINDAN BU YANA MİLYONLARCA FİDAN ÜRETEN MURADİYE ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILINDA 6 MİLYON 200 BİN FİDAN ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR. FİDANLIK MÜDÜRÜ AHMET ÖDEMİR, AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ YANI SIRA PARK VE BAHÇELERİN SÜS BİTKİSİ İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA HİZMETE AÇILAN FİDAN MARKET’TE 120 FARKLI TÜRDE BİTKİNİN VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDUĞUNU SÖYLEDİ.