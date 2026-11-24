Manisa'dan iki ödülle döndü:

Manisalı fotoğraf sanatçısı İsmail Aybey, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen 1. Işığı Paylaşmak Uluslararası Fotoğraf Yarışmasında iki ödül birden kazandı. Aybey, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi'ndeki eğitim ortamını belgeleyen kareleriyle bir mansiyon ve bir sergileme ödülüne layık görüldü.

Yarışmanın kapsamı:

Yarışma, öğretmenlik mesleğinin önemini ve öğretmenlerin öğrencilerin hayatındaki rolünü fotoğraf sanatıyla anlatmayı amaçladı. Uluslararası katılımla gerçekleştirilen organizasyona toplam 200 fotoğrafçı 660 eserle başvurdu; seçici kurul bu çok sayıda çalışma arasından ödülleri belirledi.

Aybey'in çalışmaları:

Aybey'in ödül alan fotoğrafları, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi Grafik ve Fotoğraf Alanı öğretmenleri Emel Köksal ve Emel Karabıçak ile öğrencileri arasındaki iletişimi, atölye çalışmalarını ve eğitim sürecindeki rehberlik anlarını yansıtıyor. Eserlerde öğretmenlerin öğrencilere yol gösteren, destekleyen ve mesleki gelişimlerine katkı sunan rolleri ön plana çıkıyor.

Kentteki yankısı:

24 Kasım sonuçlarının açıklanmasının ardından Manisa'dan iki ödül kazanılması, kentteki kültür ve sanat çevrelerinde memnuniyetle karşılandı. Aybey'in başarısı, yerel eğitim ve sanat ortamına ilişkin gündemde olumlu bir dikkat çekti.

MANİSALI FOTOĞRAF SANATÇISI İSMAİL AYBEY, TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATI FEDERASYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN 1. IŞIĞI PAYLAŞMAK ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA İKİ ÖDÜL BİRDEN KAZANDI. İSMET İNÖNÜ KIZ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMINDAKİ ANLARINI FOTOĞRAFLAYAN AYBEY, BİR MANSİYON VE BİR SERGİLEME (FOTOĞRAFTAKİ) ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.