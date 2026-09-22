Manisalı genç badmintoncular Hırvatistan'dan iki bronzla döndü

Manisalı sporculardan uluslararası başarı

Manisa İl Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki badmintoncular Defne Demir ve Simay Koca, Hırvatistan'da düzenlenen Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda ülkemizi temsil etti ve önemli bir sonuç elde etti.

turnuva ve katılım:

Turnuvaya 21 ülkeden sporcular katıldı. Manisalı sporcular, turnuvada hem tek kızlar hem de çift kızlar kategorilerinde mücadele etti; teklerde Defne Demir bronz madalyaya uzandı.

çiftlerde uyum ve madalya:

Çift kızlar kategorisinde Defne Demir ile Simay Koca birlikte oynayarak bronz madalya kazandı. Böylelikle Manisa temsilcileri organizasyondan 2 bronz madalya ile döndü.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuların başarısını kent adına gurur verici bulduğunu belirtti ve hem sporcuları hem de antrenörleri Zeliha Demir ile Okan Demir’i tebrik etti. Öztürk, bu tür uluslararası başarıların Manisa'da badminton branşına yapılan çalışmaların ve sporcuların gelişiminin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN YOUTH OPEN ULUSLARARASI BADMİNTON TURNUVASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN MANİSALI SPORCULAR DEFNE DEMİR VE SİMAY KOCA, 2 BRONZ MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.