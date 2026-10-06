Manisalı genç güreşçi Koprivnica'da altına uzandı

Koprivnica'da finale giden yol:

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli güreşçisi İbrahim Mert Eren, Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda U17 grekoromen 110 kilo kategorisinde mindere çıktı ve rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Organizasyon 29 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve Eren, elde ettiği dereceyle Türkiye’nin takım şampiyonluğuna da katkı sağladı.

müsabaka performansı ve önemi:

Eren’in final maçlarındaki disiplinli duruşu ve teknik tercihleri, madalyaya giden süreci belirledi. Bu başarının, sporcunun kişisel kariyerine katkısının yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapı çalışmalarının uluslararası platformda somut bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor. U17 kategorisinde elde edilen Balkan şampiyonluğu, genç sporculara örnek teşkil edecek nitelikte.

kulüp kadrosunun uluslararası katkısı:

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarısı sadece Eren’in bireysel derecesiyle sınırlı kalmadı. Kulübün antrenörleri İsmail Göze ve Ahmet Göze, sırasıyla U20 ve U17 Grekoromen Milli Takımları’nın teknik ekiplerinde görev alarak milli takımların da Balkan şampiyonluğuna ulaşmasında rol oynadı. Her iki antrenörün de milli takımlarla elde ettiği şampiyonluklar, kulüp camiasında üçlü bir sevinç yarattı.

Bu üçlü başarı, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un güreşteki planlı ve istikrarlı çalışmasının uluslararası meyvesi olarak yorumlanıyor. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, elde edilen sonuçların ilerleyen dönemlerde daha fazla genç sporcunun uluslararası arenaya taşınmasına zemin hazırlayacağına dikkat çekti.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR’UN MİLLİ GÜREŞÇİSİ İBRAHİM MERT EREN, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA U17 GREKOROMEN 110 KİLODA RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKARAK BALKAN ŞAMPİYONU OLDU. KULÜBÜN ANTRENÖRLERİ İSMAİL GÖZE VE AHMET GÖZE DE GÖREV YAPTIKLARI MİLLİ TAKIMLARLA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI.