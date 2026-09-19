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Manisalı genç sporcu Pamplona'da dünya ikinciliğine yükseldi

Manisa Spil Spor Kulübü sporcusu Ekin Çınar, Pamplona'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlarda 18 bin 900 puanla gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisalı genç sporcu Pamplona'da dünya ikinciliğine yükseldi

Manisa Spil Spor Kulübü'nün sporcusu Ekin Çınar dünya ikincisi oldu

İspanya'nın Pamplona kentinde 4-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda Manisalı milli sporcu Ekin Çınar tek kadınlar kategorisinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Organizasyona 37 ülkeden 667 sporcu katıldı ve Manisa Spil Spor Kulübü'nü temsil eden Çınar, finalde hakemlerden aldığı 18 bin 900 puan ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

şampiyonadaki performansı:

Ekin Çınar, antrenörleri Gürkan Er ve Harun Çelik yönetiminde Pamplona'ya hazırlanarak finale yükseldi. Final serisinde sergilediği teknik ve artistik öğeler, hakem değerlendirmesinde yüksek puanlarla karşılık buldu ve Çınar dünya ikinciliğini elde etti. Bu derece, genç sporcunun uluslararası arenadaki yükselişini somut şekilde gösterdi.

geçmiş başarılar ve gelecek hedefleri:

Çınar, geçtiğimiz yıl kasım ayında Azerbaycan'ın Gence kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 12-14 yaş Tek Kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuştu. Avrupa şampiyonluğunun ardından gelen dünya ikinciliği, kulüp ve spor camiasında memnuniyetle karşılandı.

Milli sporcu, başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı: "Geçen günlerde düzenlenen dünya şampiyonasında dünya ikincisi oldum. Pek beklediğim bir şey değildi ama açıklandığında çok mutlu oldum. Böylesi güzel bir başarıyı ülkeme getirdiğim için çok mutluyum. Şu anki hedefim ise uluslararası şampiyonalarında dereceler elde etmek ve önümüzdeki yıl düzenlenecek Avrupa şampiyonasında altın madalya almak".

Antrenör Harun Çelik de Ekin'in performansını değerlendirerek, "Ekin’in ilk dünya şampiyonası. Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olmuştu. 15-17 yaş grubunun ilk senesinde dünya ikinciliği elde etmesi çok önemli. Aynı yaş grubunda iki yıl daha yarışacak. İlk yarışmada çok iyi mücadele etti. Önümüzdeki yıl da Avrupa şampiyonasında altın madalyayı almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüp ve spor çevreleri, Ekin Çınar'ın elde ettiği dereceyi Türkiye adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriyor. Genç sporcunun uluslararası platformlardaki istikrarlı yükselişi, önümüzdeki dönem hedefleri açısından da umut verici bulunuyor.

İSPANYA&#039;NIN PAMPLONA KENTİNDE DÜZENLENEN AEROBİK CİMNASTİK GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI&#039;NDA MÜCADELE...

İSPANYA'NIN PAMPLONA KENTİNDE DÜZENLENEN AEROBİK CİMNASTİK GENÇLER DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN MANİSALI MİLLİ SPORCU EKİN ÇINAR, TEK KADINLAR KATEGORİSİNDE 18.900 PUANLA GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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