Manisalı Kıbrıs gazisi İbrahim Yüce son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Yüce (74), tedavi gördüğü Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Merhum Yüce için Yunusemre İlçesi 75. Yıl Mahallesi’ndeki Hüseyin Dede Camii’nde öğle namazının ardından askeri cenaze töreni düzenlendi.

Tören detayları:

Cenaze namazının ardından merhum gazinin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına kondu. Tören sırasında duygulu anlar yaşandı; törene katılanlar merhuma saygı duruşunda bulundu ve dualarla uğurlandı. Askeri tören usullerine uygun olarak gerçekleştirilen uğurlama töreninde yerel protokol ve gaziler hazır bulundu.

katılımcılar ve yakınları:

Törene Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Garnizon Komutanlığı adına Hava Mühimmat Albay Bora Uzunlar, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ile gaziler katıldı. Merhum gazinin eşi Cavidan Yüce, oğlu Hakan Yüce, kızı Vahide ve kızı eşi Hakan Kuyumcu ile diğer yakınları da törende saf tuttu.

Yapılan dini vecibelerin ardından merhumun naaşı, sevenlerinin ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde bölgedeki Kırtık Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Cenaze töreni, hem askeri hem sivil katılımla hüzünlü bir atmosferde tamamlandı.

HAYATINI KAYBEDEN MANİSALI KIBRIS GAZİSİ İBRAHİM YÜCE, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE TOPRAĞA VERİLDİ.