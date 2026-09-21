Manisalı sporcunun uluslararası sıçraması: Irmak Denktaş Zagreb'de bronz aldı

Irmak Denktaş'tan uluslararası kürsü başarısı

Yunusemre Belediyespor'un genç badmintoncusu Irmak Denktaş, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası'nda tek kızlar kategorisinde önemli bir başarıya imza attı. 22 ülkenin temsil edildiği ve toplamda 45 sporcunun mücadele ettiği kategoride Denktaş, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

turnuva ve derece:

Zagreb'deki organizasyon, farklı ülkelerden gelen genç rakiplerle dolu zorlu eşleşmelere sahne oldu. Turnuvayı kürsüde tamamlayan Denktaş, elde ettiği dereceyle kariyerine bir uluslararası madalya daha ekledi ve aynı organizasyonun farklı ayağında da başarı gösterdi; 2024'te İstanbul'da düzenlenen Youth Open'da da üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

kulüp ve antrenör değerlendirmesi:

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik genç sporcunun başarısının tesadüf olmadığını vurgulayarak emeği öne çıkardı ve hem Irmak'ı hem de antrenörünü kutladı. Kulüp ve antrenörler, bu tür prestijli turnuvalarda kürsüye çıkmanın takım için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Antrenör İsmet Özel ise uzun süreli, düzenli ve disiplinli çalışmanın sonucunun sahaya yansıdığını ifade etti. Özel, Zagreb'deki üçüncülüğün deneyim ve gelişim açısından değerli olduğunu, asıl hedeflerinin Irmak ve diğer sporcuları daha üst seviyelere taşımak olduğunu söyledi.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR’UN GENÇ BADMİNTONCUSU IRMAK DENKTAŞ, HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENEN YOUTH OPEN ULUSLARARASI BADMİNTON TURNUVASI’NDA 22 ÜLKEDEN 45 SPORCUNUN MÜCADELE ETTİĞİ TEK KIZLAR KATEGORİSİNDE ÜÇÜNCÜ OLARAK BRONZ MADALYA KAZANDI.