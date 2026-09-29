Manisa'nın gururu Hira Nur Turgut Kosova'da bireysel ve takımda madalyayla döndü

Kosova'dan iki madalyayla döndü:

Hira Nur Turgut, Kosova'da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti. Manisa Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Turgut, tatamiye çıkarak hem bireysel hem de takım yarışlarında kürsüye çıktı.

Bireyselde bronz:

Kadınlar 78 kiloda mücadele eden Hira Nur Turgut, rakiplerine karşı gösterdiği performansla turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Müsabakalar boyunca teknik dengesini koruyan sporcu, sıkı mücadelelerle Balkan üçüncüsü oldu.

Karışık takımda gümüş katkısı:

Turgut, şampiyonanın karışık takımlar kategorisinde de Türkiye adına tatamiye çıktı. Türkiye takımı organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı ve Hira Nur Turgut bu takım başarısına önemli katkı sağladı.

Tebrik ve yerel değerlendirme:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcunun başarısını şu sözlerle değerlendirdi: 'Kosova’da düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek 2 madalya kazanan milli sporcumuz Hira Nur Turgut’u tebrik ediyorum. Sporcumuzun elde ettiği bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi ve ailesini de kutluyor, Hira Nur Turgut’a başarılarının devamını diliyorum.' Öztürk, emeği geçenleri kutladı ve genç sporcunun ilerleyen dönemde de başarılar elde etmesini diledi.

KOSOVA’DA DÜZENLENEN 23 YAŞ ALTI BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN MANİSALI MİLLİ SPORCU HİRA NUR TURGUT, KADINLAR 78 KİLODA BRONZ, KARIŞIK TAKIMLAR KATEGORİSİNDE İSE GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI.