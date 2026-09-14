Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Manisa'nın gururu: Yunusemre judosunda iki genç şampiyon

Yunusemre Belediyesporlu Rabia Tekin (40 kg) ve Elif Şanıer (44 kg), Çanakkale'de Türkiye şampiyonu oldu; kulüp ve başkan Bülent Kanik gurur duydu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa'nın gururu: Yunusemre judosunda iki genç şampiyon

Yunusemre'den çifte şampiyonluk

Yunusemre Belediyespor'un judocuları Rabia Tekin ve Elif Şanıer, Çanakkale'de düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri Türkiye Judo Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve Manisa'nın gururu haline geldi.

Minderde sonuçlar:

Organizasyonda Yunusemre adına mindere çıkan Rabia Tekin, 40 kiloda; Elif Şanıer ise 44 kiloda tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma, yıldızlar kategorisinde üst düzey sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi ve her iki sporcu da başarılı bir performans sergiledi.

Kulüp değerlendirmesi:

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Rabia ve Elif’in Türkiye şampiyonu olması bizim için büyük bir gurur. Sporcularımızın bugünlere gelmesinde düzenli antrenmanın, disiplinli çalışmanın ve altyapıya verdiğimiz önemin büyük payı var. Onların bu başarısı, kulübümüzde yetişen diğer judocularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı olacak. Kendilerini, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum. İnşallah bu başarıların devamını hep birlikte göreceğiz" dedi.

Bu sonuçlar, kulübün altyapı yatırımlarının ve antrenör kadrosunun etkinliğini ortaya koyarken, genç sporcular için somut bir örnek teşkil ediyor. Yunusemre Belediyespor'un elde ettiği şampiyonluklar, Manisa'da judoya yönelik ilgiyi ve kulübün saha içi başarı beklentilerini güçlendirecek nitelikte.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR&#039;UN JUDOCULARI RABİA TEKİN VE ELİF ŞANIER, SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ TÜRKİYE...

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR'UN JUDOCULARI RABİA TEKİN VE ELİF ŞANIER, SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA KAZANARAK MANİSA'NIN GURURU OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivasspor, Keçiörengücü sınavına taktik ağırlıklı hazırlanıyor
images

Avrupa sınavı öncesi siyah-beyazlarda tempo yükseldi
images

Meryem Boz yeniden Aydın'da: mavi efe şampiyonluk için sahada
images

Körfezli karateciler İstanbul'da kürsüleri doldurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi