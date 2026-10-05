Manisa'nın tarihi dokusunu koruyup gençlere ve dar gelirlilere yatırım planı

Belediye başkanı projelerini Dünya Mimarlık Günü etkinliğinde paylaştı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Dünya Mimarlık Günü kapsamında Manisa Mimarlar Odası tarafından düzenlenen etkinlikte kentin öncelikli altyapı ve kentsel dönüşüm planlarını anlattı. Taş Fabrika’da gerçekleştirilen programda, kentin kültürel mirasını koruma vurgusu öne çıktı; etkinliğe Belediye Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile Mimarlar Odası üyeleri katıldı.

taç bina gençlik merkezi projesi:

Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan Taç Bina ile ilgili kararın satış yerine kamu yararı gözetilerek kullanılması yönünde alındığını söyledi. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nin şehir merkezine taşınacağını ve Taç Bina’da gençlere yönelik kurslar ile eğitim faaliyetlerinin yürütüleceğini belirtti. Mevcut gençlik merkezinin bulunduğu alanın ise 500-600 araç kapasiteli tam otomatik otopark olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Başkan, projenin Anıtlar Kurulu’ndan geçtiğini ve ihale süreçlerinin tamamlandığını vurgulayarak inşaat çalışmalarının önümüzdeki haftalarda başlayacağını kaydetti. Dutlulu, mimarlarla uyum içinde çalıştıklarını belirterek estetik, bütçe ve yapı dayanıklılığı arasında dengeli projeler hedeflediklerini ifade etti.

muradiye osb güzergahına spor tesisi:

Manisa’nın spor altyapısındaki eksiklere değinen Dutlulu, Muradiye OSB güzergahında yeni bir spor tesisi kazandırmayı planladıklarını açıkladı. Spor sahaları ve salonlarına olan ihtiyacın altını çizen Başkan, projenin Mimarlar Odası tarafından desteklendiğini ve fikir alışverişine açık olduklarını söyledi. Dutlulu, belediye ile meslek odaları arasındaki iş birliğini önemsediklerini belirtti.

sosyal konut ve kent simgelerinin korunması:

Başkan ayrıca kentin konut ihtiyacına dikkat çekti. Özellikle düşük gelir grubuna yönelik sosyal konut projelerini önceliklendireceklerini belirterek, Şehir Hastanesi yanındaki eski şantiye alanında yaklaşık 100 dönümlük bir alanda sosyal konut çalışmaları planlandığını aktardı. Spilkent projesini orta gelir grubu için bir seçenek olarak nitelendiren Dutlulu, düşük gelirli vatandaşlar için daha fazla projeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Dutlulu, Manisa’nın simge yapılarından Beyaz Fil için de koruyarak yaşatma yaklaşımını benimsediklerini söyledi. Yapının yıkılmasına karşı olduklarını ve restorasyonla kent yaşamına kazandırılması için görüşmelerin sürdüğünü, planların uzun vadeli olduğunu dile getirdi.

kültür varlıklarını koruma ödülleri ve etkinliğin kapanışı:

Program kapsamında Mimarlar Odası tarafından bu yıl ilk kez verilen Kültür Varlıklarını Koruma Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Tescilli yapıların korunmasına katkı sağlayan Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Sabriye Semra Emek ile yüklenici firma sahibinin adına ödül alan Yüksek İnşaat Mühendisi Nazmi Şengüle ödüller, Başkan Besim Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlik, konuşmalar ve ödül töreninin ardından sonlandı.

Etkinlikte öne çıkan mesajlar, Manisa’nın kentsel estetiğini koruyarak gençlik, spor ve barınma odaklı yatırımlarla şehir yaşamını güçlendirme yönündeki hedefleri netleştirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE KENTİN GELECEĞİNE YÖNELİK PROJELERİ ANLATTI. TAÇ BİNA’NIN GENÇLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİNİ, MURADİYE OSB GÜZERGAHINA YENİ SPOR ALANI KAZANDIRILACAĞINI VE DÜŞÜK GELİR GRUBUNA YÖNELİK SOSYAL KONUT PROJELERİ HAZIRLANACAĞINI AÇIKLAYAN DUTLULU, "MANİSA GİBİ TARİHİ BİR KENTTE ELİMİZDE ÇOK FAZLA YAPI YOK. OLANLARI KORUYUP GELECEĞE TAŞIMAMIZ GEREKİYOR" DEDİ.