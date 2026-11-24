Manisa'da aralık ve ocak aylarında yatırımlar hızlanıyor:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye meclisinin Kasım ayı ikinci oturumunda aralık ve ocak aylarında çok sayıda yatırım projesinin ihale edileceğini duyurdu. Başkan Dutlulu, yapılacak ihalelerin toplam bedelinin 2 milyar liranın üzerinde olduğunu belirterek kentin altyapısının güçlendirileceğini vurguladı.

planlanan ihaleler ve takvimi:

Başkan Dutlulu, takvime ilişkin detayları paylaştı. Buna göre Ahmetli Üst Geçidi ihalesi 7 Aralık tarihinde, Mimar Sinan Bulvarı Köprülü Kavşağı ihalesi ise 18 Aralık tarihinde yapılacak. Ayrıca Turgutlu Irlamaz 2'nci Etap Peyzaj Düzenlemesi ihalesinin aralık ayında gerçekleştirileceği ve Lale Salonu tadilat çalışmalarına aynı ay başlanacağı aktarıldı.

Ocak ayında ise Laleli Sosyal Tesisleri ihalesi planlanıyor; tesisin 550 kişi kapasiteli modern bir yapı olacağı ifade edildi. Şehzadeler ilçesindeki fuar merkezinin modernizasyonuyla 875 kişilik performans salonu kazandırılacağı, ayrıca Keçiliköy Huzurevi ile Akhisar Hüseyin Eryılmaz ve Hilaliye Köprülü Kavşakları ihalelerinin ocak ayında yapılacağı bildirildi.

Daha ileri dönemde Kula ve Sarıgöl otogarları, Kırkağaç ve Gölmarmara Gençlik Merkezleri, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı ile ilçelerde yeni köprü yatırımlarının 2027 ve 2028 yıllarında hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı.

bütçe ve belediye meclisi kararları:

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesinin 2027 yılı performans programı tasarısı oy birliğiyle, 2027 Mali Yılı Bütçe Raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis oturumunu açmadan önce Dutlulu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anarak öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendirmedeki rolüne dikkat çekti ve eğitim ile sosyal desteğin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Projelerin hazırlık süreçlerinin tamamlanmasıyla yatırımların hız kazanacağına işaret eden Dutlulu, "Bu projeleri büyük bir zevkle ve gururla hayata geçiriyoruz. İhalelerimizin Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek görev süresinin sonunda kentte kalıcı eserler bırakma hedefini yineledi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, ARALIK VE OCAK AYLARINDA TOPLAM BEDELİ 2 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE OLAN YATIRIM PROJELERİNİN İHALE EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI. ULAŞIM, SOSYAL TESİS, HUZUREVİ, GENÇLİK MERKEZİ VE KÖPRÜ YATIRIMLARINI KAPSAYAN PROJELERLE MANİSA’NIN ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.