Mantar toplarken beklenmedik misafir: Sinop'ta genç geyikle karşılaşma

orman karşılaşması:

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyü yakınlarında mantar toplamak için ormana giden Sezgin Saatci, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Yumşak hareketleriyle dikkat çeken genç erkek geyik, Saatci'nin bulunduğu yerden uzaklaşmayınca karşılıklı bir gözlem süreci başladı.

anların kaydı:

Saatci, geyiğin sakin davranışını görünce cep telefonu kamerasını çıkarıp anları kaydetti. Hayvanın kendisinden uzaklaşmaması üzerine karşısına oturarak izlemeyi tercih eden vatandaş, yaşadığı deneyimi görüntüleyip paylaştı.

vatandaşın sözleri:

Sezgin Saatci görüntülerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu videoyu Sinop’un Dikmen ilçesine bağlı Büyükdağ köyüne ait bir ormanda mantar toplarken rastladığım genç erkek geyikle karşılaşınca çektim. Paylaşmak istedim. Karşısına oturup onu izlemek çok keyifliydi".

DİKMEN İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜKDAĞ KÖYÜNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN ORMANA GİDEN SEZGİN SAATCİ, KARŞISINA ÇIKAN GENÇ ERKEK GEYİKLE KARŞILAŞINCA O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.