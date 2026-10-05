Mantolama çalışması sırasında 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı

Mantolama çalışması sırasında düşme:

Bolu'nun Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde süren bir apartman inşaatında dış cephe mantolama işi yapan Ö.D., inşaatın 5. katında iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Yerde hareketsiz halde bulunan işçi, yaklaşık 20 dakika sonra diğer bir işçi tarafından fark edildi.

İlk müdahale ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Ö.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve inceleme çalışmalarına başlandı:

Olayın ardından polis ekipleri, düşmenin nedenini ve iş güvenliği koşullarını belirlemek üzere inceleme başlattı. İnceleme kapsamında olay yerinde tutanak tutulurken, görgü tanıklarının beyanları da alınarak olayın ayrıntıları araştırılacak.

BOLU’DA APARTMAN İNŞAATININ 5. KATINDA MANTOLAMA ÇALIŞMASI YAPAN İŞÇİ, DENGESİNİ KAYBEDEREK TOPRAK ZEMİNE DÜŞTÜ. AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI.